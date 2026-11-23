Phát triển thể thao học đường không chỉ nhằm nâng cao thể chất mà còn góp phần hình thành tính kỷ luật, tinh thần đồng đội, sự tự tin và khả năng hòa nhập cộng đồng cho trẻ em. Để đạt được mục tiêu này, việc mở rộng cơ hội vận động, xây dựng môi trường giáo dục thể chất phù hợp và huy động nguồn lực xã hội đang được các đơn vị quan tâm thúc đẩy.

Thể thao học đường góp phần nâng cao thể chất, rèn luyện kỹ năng và phát triển toàn diện cho trẻ em

Theo Chủ tịch Sport Foundation Nguyễn Tuấn Khởi, phát triển thể thao không chỉ hướng đến thành tích thi đấu mà cần quan tâm đến khả năng tiếp cận của cộng đồng. Đối với trẻ em, thể thao cần gắn với giáo dục, tạo điều kiện để các em được vận động thường xuyên, phát triển cả thể chất lẫn tinh thần.

Để thực hiện mục tiêu này, sự phối hợp giữa nhà trường, đơn vị chuyên môn, doanh nghiệp và chính quyền địa phương có vai trò quan trọng. Việc kết nối nguồn lực không chỉ mở rộng cơ hội tham gia mà còn giúp xây dựng những chương trình phù hợp với điều kiện thực tế, có khả năng duy trì lâu dài.

Ở góc độ chuyên môn, Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Hoàng Hà cho rằng, giáo dục thể chất góp phần hình thành nền tảng sức khỏe, thói quen vận động và sự phát triển toàn diện cho học sinh.

Việc kết hợp chương trình giáo dục chính khóa với hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tiễn sẽ giúp học sinh lựa chọn hình thức vận động phù hợp với năng lực, sở thích. Qua đó, thể thao không chỉ là môn học mà còn trở thành môi trường rèn luyện kỹ năng, phát triển bản thân.

Kết hợp giáo dục chính khóa với hoạt động ngoại khóa giúp học sinh đa dạng hóa trải nghiệm và phát triển kỹ năng vận động

Từ định hướng này, Sport Foundation phối hợp với Trung tâm Thể dục Thể thao Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh phát triển dự án giáo dục thể thao EduSport, hướng đến kết nối nhà trường, đội ngũ chuyên môn và nguồn lực xã hội.

Dự án tập trung xây dựng các hoạt động giáo dục thể chất, thể thao ngoại khóa và trải nghiệm vận động phù hợp với điều kiện từng cơ sở giáo dục, từng bước tạo thêm sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh.

Bên cạnh nhà trường, sự đồng hành của chính quyền địa phương được xem là yếu tố quan trọng để đưa các hoạt động thể thao đến gần hơn với trẻ em, nhất là những nhóm còn hạn chế về điều kiện tiếp cận.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Gò Vấp Nguyễn Hữu Tài, hoạt động thể thao cộng đồng cần được tổ chức thiết thực, gần gũi, phù hợp với nhu cầu trẻ em và điều kiện địa phương. Trong đó, cần quan tâm phát triển kỹ năng vận động, bơi lội và phòng, chống đuối nước, góp phần trang bị kỹ năng an toàn, tạo môi trường vui chơi lành mạnh cho học sinh.

Phát triển kỹ năng bơi lội, phòng, chống đuối nước, tạo môi trường vui chơi an toàn, lành mạnh cho học sinh

Cùng với thể thao học đường, Sport Foundation định hướng phát triển những chương trình trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng và hoạt động thể thao cộng đồng, hướng đến mở rộng cơ hội tham gia cho trẻ em ở nhiều địa bàn.

Trong đó, Sport Journey được định hướng trở thành hành trình kết nối các địa phương, đưa hoạt động thể thao và trải nghiệm đến gần hơn với học sinh. Các chương trình giáo dục kỹ năng an toàn dưới nước cũng được chú trọng nhằm giúp trẻ em nâng cao khả năng tự bảo vệ bản thân.

Thông qua việc kết nối nhà trường, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và chính quyền cơ sở, các đơn vị kỳ vọng từng bước hình thành mạng lưới hoạt động thể thao học đường, thể thao cộng đồng phù hợp với nhu cầu thực tế.

Ý nghĩa của những chương trình này không chỉ nằm ở việc tạo thêm sân chơi mà còn ở cơ hội để trẻ em được khám phá khả năng bản thân, rèn luyện tinh thần hợp tác, xây dựng sự tự tin và phát triển trong môi trường tích cực.

Việc mở rộng cơ hội tiếp cận thể thao, phát huy nguồn lực xã hội và sự đồng hành của cộng đồng được kỳ vọng góp phần xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, nơi trẻ em có thêm điều kiện rèn luyện sức khỏe, phát triển kỹ năng và trưởng thành toàn diện.