TP Hồ Chí Minh: Chùm ca bệnh não mô cầu được kiểm soát tốt

Đoàn công tác do PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh chủ trì, với sự tham dự của đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND xã Hiệp Phước, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng 1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) và Trạm Y tế xã Hiệp Phước.

Các đơn vị họp bàn giải pháp phòng, chống chùm ca bệnh não mô cầu tại Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước). Ảnh: SYT

Theo báo cáo, đến sáng 19/10, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh não mô cầu nhóm B, trong đó 1 trường hợp tử vong ngày 14/10 và 3 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Các bệnh nhân đang điều trị có sức khỏe ổn định, tiếp tục được dùng kháng sinh đủ liều trước khi xuất viện.

Đối với công tác phòng, chống dịch, ngành y tế đã lập danh sách 177 người tiếp xúc gần với các bệnh nhân, gồm 163 học sinh và 14 người sống cùng nơi cư trú của bệnh nhân. Toàn bộ những người này đã được uống kháng sinh dự phòng và đang được theo dõi sức khỏe hằng ngày.

Để chủ động phòng ngừa lây nhiễm trong trường học, việc sử dụng kháng sinh dự phòng được mở rộng cho học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường; tổng cộng 2.031 người đã được uống thuốc.

Từ ngày 17/10 đến sáng 19/10, chưa ghi nhận thêm trường hợp mắc bệnh não mô cầu mới trong nhóm người tiếp xúc được theo dõi. Công tác vệ sinh, khử khuẩn và giám sát sức khỏe tại trường tiếp tục được triển khai.

Đối với trường hợp mắc bệnh thứ 4, kết quả điều tra dịch tễ cho thấy học sinh này có tiếp xúc gần với trường hợp mắc bệnh đầu tiên, bắt đầu sốt từ ngày 15/10 và nhập viện ngay trong chiều cùng ngày. Kết quả xét nghiệm PCR vào chiều tối 16/10 xác định bệnh nhân mắc não mô cầu nhóm B, đồng thời nhiễm cúm B.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng khẳng định chuỗi lây nhiễm đã được kiểm soát tốt. Ảnh: SYT

Ngành y tế cũng ghi nhận nhiều học sinh nhiễm các virus gây viêm đường hô hấp cấp, gồm cúm A, cúm B và rhinovirus. Phù hợp với bối cảnh các bệnh viêm đường hô hấp, đặc biệt là cúm mùa, đang gia tăng.

Tại buổi làm việc, Thạc sĩ, bác sĩ Lương Chấn Quan, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh đánh giá các biện pháp xử lý chùm ca bệnh do HCDC triển khai tại xã Hiệp Phước được thực hiện tích cực, bài bản. Các chuyên gia thống nhất nhận định chùm ca bệnh đã được kiểm soát tốt nhờ triển khai các biện pháp phòng, chống lây nhiễm theo hướng dẫn của Bộ Y tế; môi trường trường học đủ điều kiện để duy trì hoạt động dạy và học bình thường.

Các chuyên gia cũng lưu ý hiện đang là mùa gia tăng các bệnh viêm hô hấp cấp, đặc biệt là cúm, nên cần tiếp tục giám sát, phát hiện sớm và khuyến cáo người có sốt hoặc triệu chứng hô hấp đi khám tại cơ sở y tế để được hướng dẫn điều trị phù hợp.

Môi trường học đường đảm bảo an toàn, phụ huynh có thể yên tâm đưa trẻ đến trường.

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, khẳng định chuỗi lây nhiễm đã được kiểm soát tốt. Trước tâm lý lo lắng khiến một số phụ huynh tạm cho con nghỉ học, Sở Y tế khẳng định môi trường học đường hiện đã được bảo đảm an toàn, dựa trên dữ liệu khoa học và các biện pháp đáp ứng khẩn trương trong những ngày qua. Căn cứ tình hình thực tế, Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất không triển khai phương án học trực tuyến như một số phụ huynh đề nghị; phụ huynh có thể yên tâm đưa trẻ đến trường.

Lãnh đạo Sở Y tế khuyến cáo, nếu trẻ có sốt hoặc triệu chứng viêm hô hấp, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để thăm khám, điều trị và thông báo cho giáo viên chủ nhiệm. Đặc biệt, cần đi khám ngay nếu trẻ sốt cao kèm đau đầu nhiều, nôn, cứng cổ, lơ mơ hoặc xuất hiện chấm xuất huyết, phát ban trên da.

Để tiếp tục bảo đảm an toàn, Trạm Y tế xã sẽ theo dõi sát sức khỏe 177 người tiếp xúc gần đến hết ngày 25/10/2026. Những người đã uống kháng sinh dự phòng vẫn cần theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế ngay khi có triệu chứng nghi ngờ.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị liên quan cập nhật tình hình dịch bệnh hằng ngày, bảo đảm thông tin được truyền tải thống nhất, đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát phù hợp nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh, giáo viên và cộng đồng.