31 phòng giao dịch và 330 điểm giao dịch tại 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố của NHCSXH Chi nhánh TP. Hồ CHí Minh, sẵn sàng triển khai tín dụng hỗ trợ cho học sinh, sinh viên

Theo lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Quyết định số 50/2026/QĐ-TTg có những điều chỉnh về chính sách và mức cho vay, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để trang trải chi phí học tập, sinh hoạt, hạn chế tình trạng gián đoạn việc học do khó khăn tài chính.

Trên cơ sở kinh nghiệm triển khai chính sách tín dụng học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg, Chi nhánh đã chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện chính sách mới kịp thời, đồng bộ và đúng quy định.

Hiện Chi nhánh có một hội sở, 31 phòng giao dịch và 330 điểm giao dịch tại 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố. Mạng lưới này tạo thuận lợi cho việc tiếp nhận, giải quyết nhu cầu vay vốn ngay tại cơ sở.

Về quy trình nghiệp vụ, ngày 9/11/2026, Tổng Giám đốc NHCSXH đã ban hành Hướng dẫn số 5026/HD-NHCS triển khai Quyết định số 50/2026/QĐ-TTg. Trong tháng 11/2026, Chi nhánh sẽ phổ biến, hướng dẫn đến các phòng giao dịch, chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và các Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Nội dung tập trung vào đối tượng, điều kiện, mức cho vay, thời hạn vay, hồ sơ và quy trình nghiệp vụ, bảo đảm triển khai thống nhất khi chính sách có hiệu lực. Đồng thời, Chi nhánh tiếp tục phân công cán bộ phụ trách, tăng cường tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ.

Để đáp ứng nhu cầu vay vốn, Chi nhánh đang phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu rà soát, tổng hợp nhu cầu của học sinh, sinh viên thuộc diện thụ hưởng, làm cơ sở xây dựng kế hoạch nguồn vốn tín dụng chính sách năm 2027, báo cáo NHCSXH Việt Nam xem xét bố trí vốn.

Cùng với đó, Chi nhánh chủ động tham mưu, đề xuất nguồn vốn phù hợp với nhu cầu thực tế, phấn đấu đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng đủ điều kiện trên địa bàn.

Theo lãnh đạo Chi nhánh, việc phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, Tổ tiết kiệm và vay vốn cùng các cơ sở giáo dục có vai trò quan trọng trong bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Chi nhánh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về điều kiện, mức vay, lãi suất, phương thức cho vay và các quy định liên quan, đặc biệt đối với hộ gia đình có con em đang theo học tại các cơ sở giáo dục và gặp khó khăn về tài chính.

Đối với học sinh, sinh viên có gia đình gặp khó khăn do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn hoặc dịch bệnh, Chi nhánh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn thực hiện thủ tục xác nhận theo quy định, bảo đảm xét duyệt đúng đối tượng, không bỏ sót trường hợp đủ điều kiện có nhu cầu vay vốn.

Bên cạnh đó, hoạt động tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và giao ban định kỳ hằng tháng tại 330 điểm giao dịch tiếp tục được duy trì nhằm cập nhật chính sách, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai.

Đáng chú ý, thực hiện Nghị định số 06/2026/NĐ-CP ngày 10/1/2026 của Chính phủ, 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố đã thành lập Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp xã. Đây là điều kiện để tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý khó khăn phát sinh ngay tại cơ sở.

Lãnh đạo NHCSXH Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh khẳng định, việc triển khai đồng bộ các giải pháp sẽ bảo đảm chính sách tín dụng học sinh, sinh viên được thực hiện đúng đối tượng, đúng quy định, thuận lợi và hiệu quả, giúp các em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập, không phải gián đoạn việc học vì thiếu nguồn lực tài chính.