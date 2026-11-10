TP. Hồ Chí Minh: Chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung Kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND Thành phố

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Võ Văn Minh và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được chủ trì cuộc họp.

Tham dự có: Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Cường; các Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Huỳnh Thanh Nhân, Nguyễn Văn Dũng; lãnh đạo các Ban HĐND Thành phố cùng đại diện các sở, ban, ngành.

Dự kiến xem xét 103 nội dung xây dựng nghị quyết

Quang cảnh cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố Võ Anh Tuấn cho biết, Kỳ họp thứ tám (kỳ họp thường lệ cuối năm 2026) của HĐND TP. Hồ Chí Minh Khóa XI dự kiến diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 3 - 4/12/2026, tại Hội trường Thành phố (số 111 Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh).

Theo chương trình dự kiến, kỳ họp sẽ xem xét các báo cáo trọng tâm về tình hình kinh tế - xã hội năm 2026, nhiệm vụ và giải pháp năm 2027; kết quả thực hiện chủ đề năm 2026: “Hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy - Khai thông thể chế - Đột phá hạ tầng - Nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân”. Cùng với đó là báo cáo quyết toán ngân sách, ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2026 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2027 cùng các tờ trình của UBND Thành phố.

Đáng chú ý, kỳ họp sẽ tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với những vấn đề đại biểu HĐND và cử tri quan tâm. Dự kiến, HĐND Thành phố xem xét 80 nội dung dự kiến ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật, gồm 53 nội dung triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị và 27 nội dung khác; cùng 23 nội dung dự kiến ban hành nghị quyết cá biệt, trong đó có 4 nội dung triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị và 19 nội dung khác.

Rà soát kỹ chính sách, bảo đảm tính khả thi khi trình kỳ họp

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được phát biểu

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được cơ bản thống nhất với nội dung, chương trình kỳ họp; nhấn mạnh tinh thần thống nhất, chia sẻ, phối hợp và đồng hành vì lợi ích chung, hướng đến mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Đối với những nội dung cấp bách, quan trọng, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành chủ động, trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng nghị quyết, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Đồng thời, giao giám đốc các sở, ngành chuẩn bị nội dung trả lời kiến nghị cử tri và các vấn đề phục vụ phiên chất vấn tại kỳ họp.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch HĐND Thành phố Võ Văn Minh đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành khẩn trương rà soát, đăng ký xây dựng nghị quyết đối với các nội dung quy phạm pháp luật; tập trung hoàn thiện hồ sơ dự thảo, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và chất lượng theo quy định. Thời hạn gửi hồ sơ đến Thường trực HĐND Thành phố chậm nhất ngày 17/11 đối với dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và ngày 22/11 đối với dự thảo nghị quyết cá biệt.

Chủ tịch HĐND Thành phố Võ Văn Minh phát biểu

Đối với một số chính sách an sinh xã hội dự kiến trình kỳ họp, gồm hỗ trợ người có công, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi và chính sách đặc thù hỗ trợ một số đối tượng tham gia hoạt động về nguồn tại Đặc khu Côn Đảo, lãnh đạo Thành phố yêu cầu rà soát kỹ đối tượng thụ hưởng, mức hỗ trợ, điều kiện và phương án tổ chức thực hiện; đồng thời tính toán tổng nhu cầu kinh phí, đánh giá tác động đến khả năng cân đối ngân sách, bảo đảm chính sách có tính khả thi và nguồn lực thực hiện.

Về các dự án hạ tầng, cuộc họp yêu cầu hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu (cũ) theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT. Trong đó, cần làm rõ cơ sở pháp lý, sự cần thiết điều chỉnh và tác động đến tiến độ triển khai, khả năng cân đối, bố trí kế hoạch đầu tư công của Thành phố.

Đồng thời, giao Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố xem xét, quyết định chủ trương đầu tư các dự án còn lại thuộc Đề án chỉnh trang đô thị, khu vực nhà ở trên và ven sông, kênh, rạch giai đoạn 2025 - 2030, bảo đảm tiến độ, tính đồng bộ và khả năng tổ chức thực hiện, góp phần hoàn thành mục tiêu di dời, chỉnh trang 40.000 căn nhà đến năm 2030.

Về danh mục nội dung trình kỳ họp, Chủ tịch HĐND Thành phố thống nhất chưa trình 4 nội dung theo đề xuất của UBND Thành phố và các Ban HĐND Thành phố, gồm: chính sách về đầu tư, phát triển và hỗ trợ các loại hình nhà ở; chính sách phát triển đô thị tại khu vực TOD; lộ trình chuyển đổi, chính sách phát triển giao thông xanh và quy định vùng phát thải thấp; cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ khi khai thác, sử dụng không gian ngầm, không gian tầm thấp, không gian tầm cao trên địa bàn Thành phố.

Chủ tịch HĐND Thành phố cũng đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành và trưởng các Ban HĐND Thành phố phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; chủ động phối hợp trong quá trình xây dựng dự thảo nghị quyết, khảo sát và thẩm tra các nội dung trình kỳ họp. Những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc hoặc có ý kiến khác nhau cần kịp thời báo cáo Thường trực HĐND Thành phố và lãnh đạo UBND Thành phố phụ trách lĩnh vực để trao đổi, thống nhất hướng xử lý.

Thời gian tiếp xúc cử tri trước kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 9 - 17/11. Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, giải quyết và trả lời đầy đủ 136 nội dung kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ ba thuộc thẩm quyền; bảo đảm chất lượng trả lời, tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm, phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND Thành phố theo quy định.