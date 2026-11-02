TP. Hồ Chí Minh: Chuẩn bị chuỗi sự kiện du lịch hấp dẫn dịp cuối năm

Theo Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, một trong những hoạt động trọng tâm dịp cuối năm là Tuần lễ Du lịch TP. Hồ Chí Minh lần thứ 6 năm 2026, với chủ đề “Thức cùng Thành phố – Chạm từng trải nghiệm”.

TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, ẩm thực và nghệ thuật đường phố, tạo sức hút cho du lịch dịp cuối năm 2026

Chương trình chính thức diễn ra từ ngày 4/12 đến 12/12, lễ phát động dự kiến tổ chức tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, phường An Khánh. Các hoạt động hưởng ứng bắt đầu từ ngày 23/11 và tiếp tục kéo dài đến hết tháng 12.

Thông qua Tuần lễ Du lịch, thành phố hướng tới giới thiệu hình ảnh đô thị năng động, giàu bản sắc, nơi du khách có thể khám phá nhịp sống hiện đại, thưởng thức ẩm thực, tìm hiểu văn hóa và trải nghiệm những sản phẩm du lịch đa dạng.

Cùng thời điểm, nhiều sự kiện văn hóa, thể thao dự kiến được tổ chức, tạo thêm sức hút cho điểm đến. Nổi bật là Giải Marathon Quốc tế TP. Hồ Chí Minh Techcombank lần thứ 9, diễn ra từ ngày 4/12 đến 6/12, dự kiến thu hút khoảng 24.000 vận động viên trong nước và quốc tế.

Trong lĩnh vực ẩm thực, Lễ hội Chợ Lớn Food Story lần thứ 4 dự kiến diễn ra tại phường An Đông, giới thiệu những món ăn đặc trưng khu vực Chợ Lớn, nét văn hóa ẩm thực truyền thống của cộng đồng người Hoa, kết hợp trình diễn chế biến, giao lưu đầu bếp, nghệ nhân và trải nghiệm văn hóa dân gian.

Bên cạnh đó, Saigon Urban Street Fest lần thứ 4 dự kiến tổ chức tại khu vực trước Bưu điện Thành phố, kết hợp nghệ thuật đường phố, âm nhạc, ẩm thực và những không gian tương tác, mang đến trải nghiệm mới cho người dân, du khách.

Việc tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, ẩm thực được kỳ vọng góp phần làm phong phú trải nghiệm, thúc đẩy nhu cầu lưu trú, mua sắm và sử dụng dịch vụ du lịch trong mùa lễ hội.

Song song với hoạt động tổ chức sự kiện, ngành du lịch thành phố chú trọng đổi mới phương thức quảng bá, khai thác giá trị văn hóa địa phương thông qua những cuộc thi sáng tạo, hướng đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh sáng tạo sản phẩm du lịch, quảng bá ẩm thực, phát triển quà tặng lưu niệm và thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Trong đó, cuộc thi sáng tạo video clip “Chạm vị ẩm thực – Kể chuyện muôn phương” khuyến khích người tham gia giới thiệu món ăn, nét văn hóa và câu chuyện đặc sắc của địa phương bằng hình thức truyền thông số. Theo Sở Du lịch, cuộc thi đã tiếp nhận hơn 100 tác phẩm, thời hạn đăng ký và nộp bài đến ngày 11/11.

Cuộc thi Thiết kế quà tặng lưu niệm du lịch TP. Hồ Chí Minh cũng đang bước vào giai đoạn lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu, hướng tới tạo dấu ấn riêng cho du lịch thành phố thông qua các giá trị lịch sử, văn hóa và đặc trưng địa phương.

Đáng chú ý, cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch TP. Hồ Chí Minh lần thứ 4 năm 2026 tập trung tìm kiếm những ý tưởng, giải pháp về du lịch gắn với kinh tế đêm, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, du lịch văn hóa và phát triển bền vững.

Cùng với đó, Sở Du lịch tiếp tục tổ chức những lớp tập huấn nghiệp vụ cho doanh nghiệp, đội ngũ quản lý du lịch nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Thông qua chuỗi hoạt động cuối năm, TP. Hồ Chí Minh hướng tới phát huy lợi thế văn hóa, ẩm thực, dịch vụ và sức sáng tạo của đô thị, nâng cao chất lượng trải nghiệm, gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến đối với du khách trong nước và quốc tế.