TP. Hồ Chí Minh: Chú trọng truyền thông những vấn đề thiết thực với đời sống

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hồi, các cơ quan báo chí cần chủ động xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề gắn với nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu phát triển của thành phố.

TP. Hồ Chí Minh 1 Chú trọng truyền thông những vấn đề thiết thực với đời sống

Nội dung tuyên truyền cần chú trọng những câu chuyện cụ thể, cách làm sáng tạo, mô hình hiệu quả; kịp thời biểu dương đơn vị, địa phương có nhiều nỗ lực tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Trọng tâm trước mắt là mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, phấn đấu đạt 10,2% trong năm 2026, thu ngân sách nhà nước vượt 1 triệu tỷ đồng và giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công.

Báo chí cần phản ánh kết quả triển khai giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại, dịch vụ; theo dõi tiến độ công trình hạ tầng trọng điểm, nhất là nỗ lực tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thi công. Những tồn tại, bất cập cần được phản ánh khách quan, chính xác, có kiểm chứng và mang tính xây dựng.

Bên cạnh kinh tế, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị tăng cường thông tin về văn hóa, du lịch, thể thao, nghệ thuật, y tế và an sinh xã hội, làm rõ đóng góp của những lĩnh vực này đối với tăng trưởng, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Đối với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, báo chí cần khai thác nét đặc sắc, sức hấp dẫn của chương trình, phản ánh sự gắn kết giữa hoạt động văn hóa với đời sống cộng đồng. Với Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, chú trọng những câu chuyện về vận động viên, tinh thần thể thao và phong trào rèn luyện thân thể trong nhân dân.

Đặc biệt, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục là nội dung trọng tâm. Báo chí được định hướng đi sâu phản ánh quá trình nghiên cứu hồ sơ, xác minh thông tin, tìm kiếm từ những manh mối nhỏ nhất, trong đó có 12 địa điểm tìm kiếm được chuyên gia hỗ trợ.

Những câu chuyện về sự kiên trì của lực lượng thực hiện nhiệm vụ, ký ức nhân chứng và tình cảm thân nhân liệt sĩ cần được thể hiện sâu sắc, nhân văn, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, cơ quan báo chí được khuyến khích xây dựng chuyên đề riêng, phản ánh hiệu quả chính sách qua mô hình hỗ trợ thiết thực, những trường hợp được thụ hưởng, làm rõ tác động đối với đời sống người dân.

Công tác thông tin đối ngoại cũng được chú trọng thông qua sản phẩm báo chí bằng tiếng nước ngoài, hình ảnh, video và nền tảng số nhằm quảng bá môi trường đầu tư, bản sắc văn hóa, tiềm năng phát triển của thành phố.

Trong không gian phát triển mới sau sáp nhập, báo chí cần làm rõ lợi thế từng địa phương, khả năng kết nối công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch và kinh tế biển, qua đó nhận diện những động lực tăng trưởng, cơ hội hợp tác và liên kết vùng.

Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các cơ quan báo chí đổi mới phương thức tuyên truyền, tăng cường nền tảng số, kiểm chứng chặt chẽ thông tin, số liệu; đồng thời phát huy vai trò phản ánh thực tiễn, đóng góp góc nhìn đa chiều, góp phần tạo sự đồng thuận trong thực hiện những mục tiêu phát triển của TP. Hồ Chí Minh.