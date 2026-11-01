Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, cơ quan báo chí cùng chính quyền xã, phường, đặc khu cần tăng cường thông tin về những chương trình, chính sách trọng tâm, bảo đảm nội dung thiết thực, phù hợp từng nhóm đối tượng.

TP. Hồ Chí Minh Chú trọng truyền thông những chính sách gắn với đời sống

Một trong những nội dung được chú trọng là Festival OCOP Việt Nam năm 2026, diễn ra từ ngày 3/12 đến 6/12 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, với chủ đề “Sáng tạo từ truyền thống - bứt phá đến tương lai”.

Hoạt động truyền thông tập trung giới thiệu sản phẩm OCOP tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng vùng miền, mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy kết nối giao thương, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đồng thời, khuyến khích ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, quảng bá, phân phối sản phẩm nhằm nâng cao giá trị kinh tế nông thôn.

Trong lĩnh vực môi trường, thành phố chú trọng tuyên truyền Giải thưởng Môi trường TP. Hồ Chí Minh lần thứ 6, biểu dương những mô hình, sáng kiến có hiệu quả thực tế, khả năng nhân rộng. Công tác xét tặng giải thưởng phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, góp phần lan tỏa những cách làm thiết thực trong bảo vệ môi trường.

Đáng chú ý, việc triển khai Nghị quyết số 61/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố về quan trắc nước thải, bụi, khí thải công nghiệp tự động, liên tục cũng là nhiệm vụ trọng tâm. Doanh nghiệp cần được phổ biến đầy đủ về đối tượng áp dụng, mức lưu lượng xả thải, trách nhiệm lắp đặt, vận hành hệ thống quan trắc, kết nối và truyền dữ liệu theo quy định.

Cùng với đó, tăng cường thông tin về công tác kiểm tra, giám sát, xử lý hành vi xả thải trái phép, không lắp đặt hệ thống quan trắc hoặc làm sai lệch dữ liệu môi trường; đồng thời biểu dương những doanh nghiệp chấp hành tốt quy định.

Đối với giao thông đô thị, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua “Tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh” giai đoạn 2026 - 2030.

Việc sử dụng xe buýt, metro, buýt đường thủy, xe đạp công cộng được khuyến khích nhằm thay đổi thói quen đi lại, giảm ùn tắc, hạn chế tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường. Trong đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang được vận động phát huy vai trò gương mẫu, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Về an toàn thực phẩm, thành phố tập trung tuyên truyền, chấn chỉnh việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ và kinh doanh sản phẩm động vật, đặc biệt là chất Salbutamol. Nội dung thông tin chú trọng nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng, trách nhiệm của cơ sở sản xuất, kinh doanh, kiểm soát và truy xuất nguồn gốc thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố đề nghị tăng cường quảng bá chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” năm 2026, khuyến khích hoạt động sáng tác âm nhạc, nhất là lực lượng sáng tạo trẻ, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đồng thời, đẩy mạnh thông tin về Lễ hội truyền thống Lễ giỗ Bà Phi Yến lần thứ 241, diễn ra từ ngày 24/11 đến 26/11 tại đặc khu Côn Đảo, gắn bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng với phát triển du lịch bền vững và thực hiện nếp sống văn minh.

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố đề nghị cơ quan báo chí, chính quyền cơ sở chủ động đổi mới hình thức truyền thông, tăng cường ứng dụng nền tảng số, hệ thống thông tin cơ sở, bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, dễ tiếp cận.

Qua đó, nâng cao nhận thức, phát huy trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp, tạo đồng thuận trong thực hiện chính sách, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững TP. Hồ Chí Minh.