Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị, địa phương TP. Hồ Chí Minh chú trọng hỗ trợ người lao động thu nhập thấp trong kiểm định khí thải xe máy. Ảnh: Quang Phương

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Văn bản số 10934/UBND-VX về triển khai các giải pháp liên quan đến công nhân, người lao động và quan hệ lao động trong thực hiện kiểm định khí thải (KĐKT) xe mô tô, xe gắn máy.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, xây dựng phương án phát triển mạng lưới cơ sở KĐKT xe mô tô, xe gắn máy phù hợp với mật độ phương tiện và dân cư, đặc biệt là tại các khu vực tập trung đông công nhân; nghiên cứu giải pháp xã hội hóa, tận dụng hệ thống cơ sở bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa đủ điều kiện nhằm tối ưu hóa nguồn lực.

Để tạo điều kiện tối đa cho người lao động, các cơ sở KĐKT phải có phương án tổ chức kiểm định ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ. Đồng thời, ứng dụng công nghệ trực tuyến để đăng ký và đặt lịch trước sẽ được triển khai nhằm hạn chế tình trạng quá tải hoặc tập trung đông người.

Các cơ sở kiểm định khí thải xe máy sẽ thực hiện kiểm định linh hoạt về thời gian, kiểm định ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ. Ảnh: Quang Phương

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì nghiên cứu, đề xuất các cơ chế hỗ trợ tài chính cụ thể. Các phương án đang được xem xét bao gồm: Hỗ trợ phí kiểm định lần đầu và một phần chi phí sửa chữa đối với các trường hợp hoàn cảnh khó khăn; xây dựng cơ chế "thu cũ - đổi mới", hỗ trợ tín dụng ưu đãi, cho phép trả góp khi người dân chuyển đổi sang các phương tiện sử dụng năng lượng sạch hoặc xe điện; huy động nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp, nhà sản xuất và tổ chức tín dụng để đồng hành cùng người lao động.

Bên cạnh công tác kỹ thuật và tài chính, khâu tuyên truyền được thành phố đặc biệt chú trọng nhằm giải tỏa tâm lý lo lắng, bị động của người dân. Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan thống nhất, cung cấp và định hướng thông tin tuyên truyền về chủ trương, mục tiêu, lộ trình và quá trình KĐKT xe mô tô, xe gắn máy; định hướng các cơ quan báo chí thông tin chính xác, kịp thời về tiêu chuẩn, quy trình, mức phí, trách nhiệm của chủ phương tiện và các chính sách hỗ trợ

Trong khi đó, Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền về tác động của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe cộng đồng, người lao động; phối hợp triển khai thông tin, tuyên truyền trong ngành y tế, nhất là đối với nhóm người lao động có thu nhập thấp.