TP. Hồ Chí Minh chủ động ứng phó đợt triều cường vượt mức báo động III cuối tháng 10 ​

Xe chết máy trên đường Phạm Hữu Lầu, phường Tân Mỹ, ngập sâu do triều cường tối 11/10. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Trước dự báo mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn tiếp tục dâng cao trong những ngày tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó đợt triều cường cuối tháng 10/2026, hạn chế ngập úng, bảo đảm an toàn giao thông và đời sống người dân.

Theo đó, căn cứ bản tin dự báo đặc trưng thủy triều ngày 23/10 của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, gồm Phú An và Thủ Dầu Một, tiếp tục tăng trong những ngày tới. Trong đó, ngày 27/10, mực nước tại trạm Thủ Dầu Một được dự báo đạt mức 1,85 m (lúc 19 giờ), trạm Phú An có thể lên mức 1,73m (lúc 18 giờ)

Diễn biến trên đặt ra nguy cơ ngập tại các khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch và những tuyến đường thường xuyên bị ảnh hưởng bởi triều cường, nhất là khi mực nước lên cao trùng thời điểm mưa lớn hoặc hệ thống thoát nước không kịp tiêu thoát.

Để chủ động ứng phó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các sở, ngành, đơn vị và UBND các phường, xã sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập lụt do mưa lớn, triều cường và xả lũ; tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh về chủ động ứng phó thiên tai trong mùa mưa, bão năm 2026.

Các địa phương cần thường xuyên thông báo diễn biến triều cường đến người dân, đặc biệt tại khu vực xung yếu, ven sông, kênh rạch và vùng trũng thấp; tổ chức kiểm tra, rà soát hệ thống đê bao, bờ bao, kè, cống và cửa van ngăn triều. Những vị trí xung yếu, có nguy cơ xảy ra sự cố phải được chuẩn bị vật tư, thiết bị để kịp thời xử lý, gia cố ngay từ giờ đầu theo phương châm “4 tại chỗ”.

Các đơn vị quản lý thoát nước, thủy lợi và giao thông được yêu cầu phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý những vị trí có nguy cơ ngập, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư để ứng phó; bố trí máy bơm nước di động tại các điểm ngập úng do triều cường. Tại các tuyến đường có nguy cơ ngập, cần lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn, đèn báo hiệu và đèn chiếu sáng để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Công an Thành phố phối hợp lực lượng thanh niên xung phong tổ chức điều tiết giao thông tại các khu vực trọng điểm.

Theo bản tin dự báo thời tiết chiều 23/10 của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời tiết TP. Hồ Chí Minh có xu hướng giảm mưa trong những ngày cuối tuần, nhưng người dân vẫn cần đề phòng mưa rào, dông cục bộ, kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 24 - 25/10, dự báo mưa trên khu vực Nam Bộ có xu hướng giảm cả về diện và lượng, chủ yếu còn mưa rào, dông vài nơi vào chiều tối. Tuy nhiên, diễn biến mưa có thể khác nhau giữa các khu vực, trong đó một số địa bàn ven biển vẫn có khả năng xuất hiện mưa.

Trước đó, theo dự báo từ đầu tháng 10/2026 của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ đã nhận định đỉnh triều cao nhất năm 2026 tại TP. Hồ Chí Minh có khả năng xuất hiện trong khoảng ngày 27 - 29/10. Mực nước tại trạm Phú An có thể đạt 1,70 - 1,75m; tại trạm Thủ Dầu Một khoảng 1,82 - 1,87m, đều vượt báo động III.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh đề nghị các địa phương, đơn vị trên địa bàn tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến triều cường qua bản tin 5 ngày của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, các kênh thông tin của cơ quan chức năng và ứng dụng Phòng chống thiên tai Thành phố; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, đặc biệt trong những ngày cuối tuần.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân sinh sống tại khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch cần chủ động theo dõi thông tin cảnh báo, kê cao tài sản, kiểm tra các vị trí có nguy cơ nước tràn và hạn chế đi qua những tuyến đường ngập sâu. Các phương tiện lưu thông cần chú ý biển báo, rào chắn và hướng dẫn điều tiết giao thông, tránh chủ quan trước tình trạng mưa giảm nhưng triều cường tiếp tục dâng cao./.