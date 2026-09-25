TP. Hồ Chí Minh: Chủ động phòng tránh mưa lớn, nguy cơ ngập lụt

Chủ động từ sớm trước nguy cơ ngập lụt

Người dân được khuyến cáo không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, trước nguy cơ mưa lớn, ngập lụt, dông, lốc, sét và sạt lở đất, người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và thực hiện các biện pháp phòng tránh từ sớm.

Một trong những nguyên tắc quan trọng là không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm, tràn hoặc nơi có nguy cơ sạt lở. Tại những địa bàn có nguy cơ cao, người dân cần sẵn sàng di chuyển đến nơi an toàn khi cần thiết; ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em và những người gặp khó khăn trong việc tự di chuyển.

Việc phòng tránh cũng cần bắt đầu từ chính nơi ở. Nhà cửa, công trình, mái che, biển hiệu và những vật dụng có khả năng bị gió mạnh tác động cần được kiểm tra, gia cố. Phương tiện, tài sản nên được đưa đến vị trí an toàn trước khi xảy ra ngập sâu; đồng thời chuẩn bị những nhu yếu phẩm cần thiết để chủ động trong trường hợp thời tiết xấu kéo dài.

Mỗi gia đình cũng cần chủ động xác định các tuyến đường thường xuyên ngập, khu vực có nguy cơ sạt lở và vị trí an toàn để di chuyển khi cần thiết. Sự chuẩn bị từ trước giúp hạn chế bị động khi mưa lớn, ngập lụt hoặc những tình huống thời tiết bất thường xảy ra.

Cùng với đó, người dân cần ưu tiên theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống, nhất là khi thời tiết diễn biến nhanh. Những thông tin chưa được kiểm chứng về mức độ ngập, sạt lở hoặc tình trạng công trình nếu được chia sẻ rộng rãi có thể gây nhiễu, ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương án di chuyển và phòng tránh.

Đưa cảnh báo nguy cơ ngập lụt đến đúng khu vực

Thông tin cảnh báo kịp thời, đúng khu vực giúp người dân chủ động phòng tránh nguy cơ ngập lụt

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, để người dân kịp thời ứng phó, thông tin cảnh báo cần được chuyển tải nhanh, đúng khu vực, xác định rõ nguy cơ và biện pháp phòng tránh. Điều này đặc biệt cần thiết tại những địa bàn thường xuyên ngập, bởi mức độ ảnh hưởng có thể khác nhau giữa từng tuyến đường, khu dân cư và vùng trũng thấp.

Thông tin cảnh báo cần được chuyển tải đồng thời qua báo chí, phát thanh, truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở, cổng thông tin điện tử và các nền tảng số. Trên môi trường số, nội dung cần ngắn gọn, trực quan, dễ hiểu, thuận tiện chia sẻ; hệ thống thông tin cơ sở giúp cảnh báo tiếp cận những khu vực nguy cơ cao và nhóm người ít sử dụng nền tảng số.

Quan trọng hơn, cảnh báo phải gắn với hướng dẫn hành động cụ thể. Người dân tại khu vực ngập sâu cần được thông tin để chủ động thay đổi lộ trình, hạn chế di chuyển; tại nơi có nguy cơ sạt lở cần kịp thời rời khỏi vị trí không an toàn; trước nguy cơ dông, lốc cần có thời gian gia cố nhà cửa, biển hiệu và bảo vệ tài sản.

Cảnh báo vì vậy không chỉ cần nhanh, mà phải chính xác, cụ thể và đủ rõ để người dân có thể chủ động phòng tránh. Trong điều kiện thời tiết cực đoan diễn biến khó lường, tiếp cận thông tin kịp thời và thực hiện đúng khuyến cáo sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro, bảo đảm an toàn cho người dân.