TP. Hồ Chí Minh: Chủ động hạ tầng năng lượng đón dòng vốn FDI thế hệ mới

Hạ tầng năng lượng đón dòng vốn FDI

Chương trình CEO 500 với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, Công nghệ và Dòng chảy Tài chính toàn cầu”. Ảnh: Thạc Hiếu

Tại Chương trình CEO 500, diễn ra chiều 26/10 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026, các doanh nghiệp quốc tế nhấn mạnh vai trò của hạ tầng năng lượng đối với khả năng thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo Chủ tịch điều hành Pacifico Energy Việt Nam Phạm Quốc Anh, để sự hội tụ giữa FDI, công nghệ và tài chính toàn cầu chuyển thành những dự án đầu tư thực chất, hạ tầng năng lượng cần được chuẩn bị trước một bước.

Các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) cần xác định khả năng tiếp cận nguồn điện ổn định, chất lượng cao trước khi quyết định địa điểm triển khai dự án.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp phát triển nguồn điện phải dự báo được nhu cầu tiêu thụ, xác định khách hàng và khả năng ký kết hợp đồng dài hạn để huy động vốn. Nếu thiếu sự kết nối giữa hai phía, quá trình chuẩn bị đầu tư có thể kéo dài, làm giảm sức hấp dẫn của địa điểm đầu tư.

Ông Phạm Quốc Anh kiến nghị TP. Hồ Chí Minh tập trung giải quyết hai vấn đề: Chủ động quy hoạch không gian phát triển điện gió ngoài khơi và xây dựng cơ chế kết nối nhu cầu sử dụng điện của những dự án đầu tư chiến lược với doanh nghiệp cung cấp năng lượng.

Thành phố cần phối hợp với các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu phân vùng phát triển điện gió, bảo đảm hài hòa với hoạt động hàng hải, dầu khí, thủy sản, du lịch và những mục đích sử dụng biển khác.

Cùng với đó, việc quy hoạch đồng bộ trạm gom công suất, hành lang cáp ngầm, điểm tiếp bờ và khả năng sử dụng chung hạ tầng truyền tải giữa nhiều dự án sẽ giúp hạn chế đầu tư phân tán, tạo điều kiện phát triển năng lượng tái tạo hiệu quả hơn.

Kết nối nguồn cung điện với nhu cầu đầu tư chiến lược

Kết nối nguồn năng lượng tái tạo với nhu cầu điện của các ngành công nghệ cao, trung tâm dữ liệu, góp phần thu hút đầu tư chiến lược tại TP. Hồ Chí Minh

Một đề xuất đáng chú ý của Pacifico Energy là TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu thí điểm cơ chế hoặc nền tảng tổng hợp nhu cầu sử dụng điện từ những dự án đầu tư chiến lược.

Thông qua nền tảng này, thành phố có thể kết nối nhà đầu tư công nghiệp, trung tâm dữ liệu với những đơn vị cung cấp giải pháp năng lượng phù hợp.

Các bên đủ điều kiện có thể chuẩn bị thỏa thuận khung về công suất, thời điểm cung ứng và điều kiện thương mại. Khi dự án chính thức triển khai, những thỏa thuận này có thể được hoàn thiện thành hợp đồng mua bán điện trực tiếp hoặc hình thức hợp đồng khác phù hợp với quy định pháp luật.

Cách làm này có thể giúp nhà đầu tư chủ động phương án cung cấp điện, đồng thời tạo cơ sở để doanh nghiệp năng lượng chuẩn bị nguồn lực, giảm bớt sự không chắc chắn và rút ngắn thời gian triển khai.

Cùng quan điểm, Phó Chủ tịch Công ty TNHH Năng lượng Quốc tế Windey Lục Kiên cho rằng sự phát triển của những ngành công nghệ mới, đặc biệt là trung tâm dữ liệu phục vụ AI, đang đặt ra nhu cầu ngày càng lớn đối với nguồn điện sạch, ổn định và linh hoạt.

Đại diện Windey giới thiệu giải pháp tích hợp điện gió, điện mặt trời với hệ thống lưu trữ năng lượng nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ lớn. Doanh nghiệp cũng nghiên cứu sản xuất nhiên liệu xanh từ nguồn điện tái tạo và phát triển công nghệ tái chế thiết bị năng lượng theo mô hình tuần hoàn.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh phát biểu tại Chương trình CEO 500 với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, Công nghệ và Dòng chảy Tài chính toàn cầu”

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh xác định chuyển đổi năng lượng là một trong những lĩnh vực thành phố mong muốn tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu kết nối dòng vốn FDI, công nghệ và tài chính thành một trục phát triển thống nhất, thay vì để những nguồn lực này vận hành riêng lẻ.

Đối với từng cơ hội đầu tư, thành phố định hướng phối hợp cùng doanh nghiệp xác định rõ dự án, địa điểm, nguồn lực và lộ trình triển khai; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy những đề xuất khả thi.

Tại hội nghị lãnh đạo thành phố đã giao Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP. Hồ Chí Minh làm đầu mối tổng hợp sáng kiến, kiến nghị và dự án cụ thể để phối hợp thúc đẩy sau diễn đàn.

Những đề xuất tại CEO 500 cho thấy, phát triển năng lượng xanh không chỉ nhằm đáp ứng mục tiêu giảm phát thải mà còn gắn trực tiếp với sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư.

Đối với TP. Hồ Chí Minh, chuẩn bị nguồn điện đồng bộ với quy hoạch công nghiệp, hạ tầng số và nhu cầu của nhà đầu tư sẽ góp phần tạo điều kiện hình thành những dự án công nghệ cao, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững.