Dựa trên kết quả ấn tượng trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ đầu năm đến nay, TP. Hồ Chí Minh đã đặt mục tiêu cả năm 2026 thu hút 22 tỷ USD vốn đăng ký, bằng 2 lần kế hoạch năm. Sở Tài chính Thành phố cho biết, để đạt mục tiêu trên, các đơn vị liên quan đang tập trung phối hợp xử lý hồ sơ dự án lớn, hỗ trợ nhà đầu tư hiện hữu mở rộng hoạt động, xác định cụ thể tài liệu cần bổ sung, cơ quan xử lý và thời hạn hoàn thành, thúc đẩy vốn thực hiện. Song song đó, gắn xúc tiến với nhu cầu đầu tư cụ thể, ưu tiên dự án công nghệ cao, hạ tầng số, logistics, sản xuất xanh, có giá trị gia tăng cao và khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước.

*Hút lượng vốn “khủng”

Theo Sở Tài chính Thành phố, tính đến hết tháng 10 năm 2026, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của TP. Hồ Chí Minh đã ghi nhận bước bứt phá ngoạn mục khi đạt 19,13 tỷ USD, tăng gần 316% so với cùng kỳ và vượt gần 74% kế hoạch cả năm. Lũy kế đến nay, Thành phố đang quản lý hơn 22.000 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 157,4 tỷ USD.

Cơ cấu vốn đăng ký từ đầu năm đến nay thể hiện sự chuyển dịch rõ nét: lĩnh vực vận tải, kho bãi và thông tin - truyền thông thu hút vốn phần lớn từ các dự án cấp mới; bất động sản chủ yếu từ điều chỉnh vốn dự án hiện hữu; trong khi bán buôn, bán lẻ thu hút vốn nhiều qua góp vốn, mua cổ phần. Điều này phản ánh sự quan tâm lớn của nhà đầu tư quốc tế đối với hạ tầng logistics, hạ tầng số, thị trường và dịch vụ của Thành phố.

Hoạt động sản xuất tại Công ty cổ phần công nghiệp hỗ trợ Minh Nguyên, Khu công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu/TTXVN

Sở Tài chính Thành phố cho biết, sự bùng nổ đầu tư trên là kết quả ngoại giao kinh tế chủ động, gắn liền với quyết tâm cải cách thể chế và tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" hạ tầng, pháp lý. Trong năm, Thành phố đã tổ chức chuỗi sự kiện quy mô lớn như Chương trình Meet Australia 2026, Diễn đàn hợp tác đầu tư, kết nối doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh - Hàn Quốc, đồng thời đón tiếp nhiều phái đoàn cấp cao và các tập đoàn kinh tế lớn từ WEF, Đức, Luxembourg, Nhật Bản, Pháp, Trung Quốc, Singapore và IFC…

Đánh giá về môi trường đầu tư, ông Travis Mitchell, Giám đốc Điều hành AmCham Việt Nam nhận định, các cải cách chính sách gần đây của Việt Nam đang khích lệ mạnh mẽ các doanh nghiệp Hoa Kỳ, đặc biệt là ba lĩnh vực: bán dẫn - công nghệ cao, năng lượng và chăm sóc sức khỏe. TP. Hồ Chí Minh có vị thế thuận lợi để thu hút thế hệ đầu tư tiếp theo nhờ không gian phát triển mở rộng, lực lượng lao động tài năng và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế ngày càng phát triển. AmCham Việt Nam cam kết kết nối các doanh nghiệp Hoa Kỳ với các ưu tiên của thành phố, hỗ trợ cơ hội đầu tư và cung cấp phản hồi xây dựng về việc thực thi chính sách.

Nét mới mang tính bước ngoặt năm nay là Thành phố không chỉ chú trọng vốn đăng ký mà đặc biệt tập trung "thông luồng" cho vốn thực hiện. Hàng loạt vướng mắc cố hữu về quy hoạch, đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng và nghĩa vụ tài chính tại các siêu dự án đang được tháo gỡ quyết liệt. Điển hình như dự án Khu đô thị mới Nhà Bè Metrocity GS (dự kiến giải ngân 2.506 tỷ đồng vốn thực hiện năm 2026), Sài Gòn Sports City (tổng vốn sau điều chỉnh khoảng 21.000 tỷ đồng) hay dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ (4,9 tỷ USD).

Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh Hoàng Vũ Thảnh cho biết, các sở, ngành đang phối hợp theo dõi chặt chẽ tiến độ thủ tục và giải ngân của từng dự án theo tuần, quyết liệt xử lý vướng mắc, không để dây dưa kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai, cơ hội của nhà đầu tư, nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thành phố đạt mức hai con số.

*Rộng đường đón dòng vốn thế hệ mới

Nhấn mạnh tầm nhìn phát triển của Thành phố tại Diễn đàn Hợp tác Đầu tư TP. Hồ Chí Minh năm 2026 (ngày 2/11 vừa qua), Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà cho biết, Thành phố đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ tầm cỡ châu Á vào năm 2045. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Thành phố mong muốn tìm kiếm những đối tác dài hạn trong các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, công nghệ cao, tài chính, logistics và năng lượng xanh, đồng thời, đặc biệt trân trọng những nhà đầu tư mang đến nguồn vốn đi kèm công nghệ hiện đại, chuẩn mực quản trị tiên tiến và cơ hội phát triển nguồn nhân lực.

Xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN

Năm 2027, TP. Hồ Chí Minh xác định chuyển mạnh từ thu hút vốn diện rộng sang nâng cao chất lượng dòng vốn gắn với các nghị quyết chiến lược của Trung ương; trong đó, trọng tâm là Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Ban Thường vụ Thành ủy đã chính thức ban hành Chương trình hành động số 34-CTrHĐ/TU ngày 27/10/2026 đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc để xây dựng danh mục thu hút đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch triển khai kết nối ASEAN giai đoạn 2031 - 2035.

Song song đó, Thành phố vận dụng tối đa Nghị quyết số 250/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế và Nghị định 258/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết để chủ động hơn trong đàm phán và huy động các nguồn lực tài chính quốc tế. Hiện Thành phố đang đẩy nhanh dự án Cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng biến đổi khí hậu lưu vực Tây Sài Gòn (CRUS2) vay vốn ADB, xúc tiến ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Sở Tài chính với Ngân hàng MUFG (Nhật Bản) và thúc đẩy hợp tác Thành phố - Thành phố (C2CP) với thành phố Milan (Italia).

Theo Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, năm 2027, Thành phố định hướng chuyển mạnh sang xúc tiến đầu tư có trọng tâm, ưu tiên các ngành công nghệ cao, hạ tầng số, logistics, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng xanh; đồng thời chủ động kết nối nhu cầu vốn của các dự án hạ tầng đô thị với nguồn lực từ Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) tại TP. Hồ Chí Minh và hỗ trợ doanh nghiệp nội địa nâng cao năng lực để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh, Thành phố đang chuẩn bị sẵn danh mục “dự án sạch” về quy hoạch, mặt bằng và hạ tầng để tiếp đón các tập đoàn đa quốc gia, đồng thời đưa các định chế tài chính quốc tế tham gia sâu vào đề án Trung tâm Tài chính Quốc tế. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ doanh nghiệp sẽ đi đôi với tăng cường hậu kiểm theo rủi ro, bảo đảm tối đa các yêu cầu về quốc phòng, an ninh và môi trường, tạo dựng môi trường đầu tư công bằng, minh bạch và bền vững.

Với những bước đi bài bản từ chuẩn bị thể chế đến gỡ vướng thực địa, TP. Hồ Chí Minh đang khẳng định bản lĩnh của một trung tâm kinh tế năng động, sẵn sàng đón nhận các dòng vốn chiến lược toàn cầu trong giai đoạn mới.