TP. Hồ Chí Minh: Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí

Chỉ thị 25-CT/TU do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy thành phố ký ban hành ngày 25/9, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao trách nhiệm trong công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.

Quang cảnh họp báo cung cấp thông tin báo chí về tình hình kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức thường kỳ vào thứ 5 hàng tuần

Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đánh giá, thời gian qua, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại các cơ quan hành chính nhà nước đã có những chuyển biến tích cực, góp phần truyền tải kịp thời thông tin chính thống đến Nhân dân.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số tồn tại như: nhiều cơ quan, địa phương chưa chủ động cung cấp thông tin về các sự việc phát sinh trên địa bàn; chậm xử lý, giải trình hoặc đề nghị cải chính khi báo chí đăng tin chưa đúng sự thật; còn hiện tượng né tránh, gây khó khăn cho báo chí tác nghiệp và thiếu chủ động phối hợp tuyên truyền, quảng bá hình ảnh.

Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, TP. Hồ Chí Minh chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặt ra yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phát ngôn và cung cấp thông tin. Trước thực tiễn đó, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố ban hành Chỉ thị 25-CT/TU, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm Nghị định số 244/2026/NĐ-CP của Chính phủ về công tác phát ngôn.

Theo Chỉ thị, các cơ quan hành chính nhà nước phải rà soát, điều chỉnh quy chế nội bộ và phân công người phát ngôn đúng tiêu chuẩn, gồm người đứng đầu cơ quan, người được giao nhiệm vụ phát ngôn thường xuyên hoặc người được ủy quyền phát ngôn. Người được ủy quyền phát ngôn không được ủy quyền lại cho người khác.

Ngay sau khi có quyết định giao nhiệm vụ hoặc thay đổi người phát ngôn, các cơ quan phải công khai họ tên, chức vụ, số điện thoại và email công vụ trên cổng hoặc trang thông tin điện tử trong thời hạn 24 giờ. Đồng thời, thông tin này phải được gửi về Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp, tham mưu UBND TP. Hồ Chí Minh đăng tải công khai danh sách người phát ngôn trên toàn địa bàn.

Đảng ủy UBND thành phố có trách nhiệm chỉ đạo công khai, cập nhật thường xuyên danh sách người phát ngôn từ cấp thành phố, các sở, ngành đến UBND cấp xã, gồm xã, phường và đặc khu.

Chủ động phát ngôn, kịp thời định hướng dư luận

TP. Hồ Chí Minh yêu cầu chủ động cung cấp thông tin chính thống, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị với báo chí

Đáng chú ý, Chỉ thị yêu cầu đối với những vấn đề, vụ việc nghiêm trọng hoặc thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, người đứng đầu hoặc người phát ngôn phải thực hiện ngay việc phát ngôn và duy trì thường xuyên trong quá trình xử lý, nhằm kịp thời định hướng dư luận, ổn định tình hình. Đối với các trường hợp đột xuất, người phát ngôn cần chuẩn bị thông tin chi tiết, đầy đủ.

Với những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, các cơ quan, đơn vị phải báo cáo lãnh đạo cấp trên trực tiếp, đồng thời phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở Văn hóa và Thể thao thành phố để có phương án xử lý, định hướng thông tin.

Chỉ thị cũng yêu cầu các cơ quan, địa phương mở chuyên mục "Thông tin cung cấp cho báo chí" trên cổng thông tin điện tử và các trang mạng xã hội chính thức, bảo đảm cung cấp thông tin chủ động, kịp thời, chính xác. Khi báo chí đăng tải thông tin chưa chính xác, cơ quan, đơn vị phải chủ động xác minh, gửi văn bản yêu cầu phản hồi, cải chính, xin lỗi theo quy định. Trường hợp cần thiết, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố sẽ xử lý vi phạm hành chính đối với cơ quan báo chí đăng tin sai sự thật.

Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về tình hình thực hiện Chỉ thị.

Thông qua Chỉ thị 25-CT/TU, thành phố đặt ra yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường tính chủ động, minh bạch trong phát ngôn và cung cấp thông tin, góp phần bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị với báo chí.