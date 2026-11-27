Phó Bộ phận Chính sách Pháp luật - Quan hệ Lao động, Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh Bùi Công Hoan phát biểu tại buổi họp cung cấp thông tin

Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Phó Bộ phận Chính sách Pháp luật - Quan hệ Lao động, Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh Bùi Công Hoan cho biết, ngay từ tháng 10/2026, đơn vị đã triển khai rà soát tình hình tiền lương, thưởng Tết tại doanh nghiệp, chủ động xây dựng phương án chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Ngày 2/11/2026, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố ban hành Công văn số 1893/LĐLĐ, chỉ đạo các cấp công đoàn làm việc với doanh nghiệp, nắm bắt tình hình sản xuất, việc làm và phương án chăm lo Tết.

Công đoàn cơ sở có trách nhiệm giám sát việc trả lương đầy đủ, đúng hạn; kiến nghị doanh nghiệp sớm công khai kế hoạch thưởng Tết, phấn đấu trước ngày 30/11/2026. Đối với doanh nghiệp chưa xác định mức thưởng, cần thông báo tiến độ và thời điểm công bố chính thức để người lao động chủ động kế hoạch chi tiêu.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Liên đoàn Lao động thành phố cũng vận động doanh nghiệp chi trả tiền thưởng Tết cho người lao động trong tháng 11 và tháng 12/2026.

Trọng tâm công tác rà soát là những doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, còn nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, không có thưởng Tết hoặc tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp lao động. Qua đó, tổ chức công đoàn kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn, bảo đảm quyền lợi người lao động, góp phần duy trì quan hệ lao động ổn định.

Theo kế hoạch, các đơn vị gửi báo cáo khảo sát sơ bộ trước ngày 3/12/2026, báo cáo đợt hai trước ngày 15/1/2027 và tiếp tục cập nhật khi có thay đổi. Những vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người lao động hoặc có nguy cơ ngừng việc tập thể phải được báo cáo ngay để phối hợp xử lý.

Thời điểm công bố kết quả khảo sát tiền lương, thưởng Tết sẽ được thống nhất với cơ quan chủ trì sau khi số liệu được kiểm tra, đối chiếu.

Cùng với giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách tại doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ vé tàu, xe, máy bay cho đoàn viên, người lao động xa quê có hoàn cảnh khó khăn.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2027, Liên đoàn Lao động thành phố dự kiến hỗ trợ 5.000 vé xe, 2.000 vé tàu và 500 vé máy bay. Các chuyến xe, tàu, máy bay dự kiến lần lượt khởi hành vào ngày 31/1, 1/2 và 2/2/2027, tức ngày 24, 25 và 26 tháng Chạp.

Bên cạnh nguồn lực của thành phố, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến hỗ trợ thêm 1.200 vé tàu khứ hồi và 260 vé máy bay khứ hồi cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn.

Đối tượng được ưu tiên là đoàn viên, người lao động có thu nhập thấp, bị giảm việc làm, nợ lương, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết.

Việc xét chọn được thực hiện theo tiêu chí riêng của từng chương trình, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch và không trùng lặp hỗ trợ.

Người lao động có nhu cầu đăng ký thông qua công đoàn cơ sở. Tại những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở, người lao động có thể liên hệ công đoàn xã, phường, đặc khu hoặc đơn vị công đoàn được giao phụ trách để được hướng dẫn.

Đối với chương trình hỗ trợ vé xe của thành phố, các đơn vị gửi hồ sơ tổng hợp về Liên đoàn Lao động thành phố trước ngày 20/12/2026. Chương trình hỗ trợ vé tàu, máy bay thực hiện theo thời hạn đăng ký riêng.

Việc chủ động triển khai công tác chăm lo Tết từ sớm, gắn giám sát tiền lương, thưởng với hỗ trợ thiết thực cho người lao động khó khăn góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giúp người lao động đón Tết đầm ấm, yên tâm trở lại làm việc sau kỳ nghỉ.