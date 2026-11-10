TP. Hồ Chí Minh chọn phương án kiến trúc đường vượt biển Cần Giờ - Bà Rịa - Vũng Tàu

Khi tuyến đường hoàn thành, thời gian đi từ Vũng Tàu đến Cần Giờ sẽ rút ngắn còn khoảng 10 phút. Ảnh: TEDI.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc các hạng mục công trình thuộc dự án đường vượt biển kết nối Cần Giờ với khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Phương án đạt giải nhất sẽ được lựa chọn để tiếp tục hoàn thiện thiết kế, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Theo kết quả chấm điểm của Hội đồng thi tuyển, phương án mã số VB02 của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP đạt giải Nhất với số điểm trung bình 88,11 điểm và được lựa chọn. Phương án mã số VB03 của Công ty TNHH Sia & Cộng sự đạt giải Nhì với 77,44 điểm; phương án mã số VB01 của Công ty CP Tư vấn xây dựng đầu tư Dinh Phát đạt giải Ba với 70,11 điểm.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao Công ty cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ phối hợp với Hội đồng thi tuyển và Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn đơn vị đạt giải nhất hoàn thiện phương án theo kết luận của Hội đồng. Thiết kế sau khi hoàn chỉnh phải bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và phát triển bền vững, phục vụ việc triển khai những bước thiết kế tiếp theo.

Đồng thời, Công ty cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ có trách nhiệm thông báo kết quả thi tuyển đến các đơn vị tham gia theo quy định.

Trước đó, vào tháng 6/2026, tại Kỳ họp thứ 3, HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu (cũ) theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BT), với tổng mức đầu tư dự toán hơn 93.015 tỷ đồng.

Dự án nhằm hình thành tuyến kết nối nhanh giữa TP. Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đô thị ven biển, logistics và du lịch; đảm bảo kết nối đồng bộ đường ven biển Thành phố Hồ Chí Minh và đường vào Khu công nghiệp Long Sơn; giảm tải Quốc lộ 51 và phát triển hành lang logistics - cảng biển; xây dựng cầu, hầm vượt biển, vịnh Gành Rái tạo điểm nhấn kiến trúc trong cảnh quan tổng thể khu vực, góp phần thu hút khách du lịch và quảng bá cho du lịch Thành phố và các tỉnh lân cận.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 14,06 km. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2025 - 2029, thời gian xây dựng công trình từ năm 2026 - 2029. Thời gian hợp đồng dự án là 7 năm; trong đó, thời gian xây dựng công trình dự án BT (từ năm 2026 - 2029), thời gian thanh toán dự án BT dự kiến 3 năm kể từ thời điểm dự án hoàn thành, bàn giao cho Nhà nước.

Hiện nay, kết nối giữa Cần Giờ và khu vực Vũng Tàu chủ yếu thông qua các tuyến đường bộ vòng qua Đồng Nai, trong đó có Quốc lộ 51 và cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Việc hình thành tuyến vượt biển trực tiếp được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực cho các tuyến giao thông hiện hữu và tăng cường liên kết vùng.

Khi hoàn thành, công trình sẽ kết nối Cần Giờ với Vũng Tàu, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và khu vực Long Sơn, góp phần thúc đẩy du lịch biển, logistics, dịch vụ cảng biển và kinh tế ven biển.

Việc lựa chọn phương án kiến trúc là bước tiếp theo trong quá trình triển khai dự án, hướng đến hình thành công trình giao thông kết hợp điểm nhấn kiến trúc, mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng Đông Nam Bộ.