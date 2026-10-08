TP Hồ Chí Minh cho thuê hơn 701 ha đất làm khu công nghiệp cơ khí

Phối cảnh khu đất được UBND TP. Hồ Chí Minh cho thuê làm khu công nghiệp cơ khí.

UBND TP Hồ Chí Minh vừa quyết định cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Khu công nghiệp Thadico - Bình Dương thuê 7.012.492,2 m² đất, tương đương hơn 701 ha, tại phường Bình Cơ và phường Tân Uyên để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí.

Mục đích sử dụng là đất khu công nghiệp. Việc cho thuê đất được thực hiện không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Thời hạn thuê đất là 50 năm, theo hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm.

Trong tổng diện tích được cho thuê, 1.939.975,3 m² đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp thuộc diện không phải nộp tiền thuê đất theo quy định.

Đối với 5.072.516,9 m² còn lại, doanh nghiệp được xem xét miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản và thời gian hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định.

UBND TP Hồ Chí Minh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp UBND phường Bình Cơ và UBND phường Tân Uyên xác định mốc giới, tổ chức bàn giao đất trên thực địa; đồng thời thực hiện thủ tục ký hợp đồng thuê đất với doanh nghiệp.

Các cơ quan liên quan cũng được giao xác định giá đất làm cơ sở tính nghĩa vụ tài chính và tăng cường quản lý về đất đai, quy hoạch, xây dựng tại khu vực dự án.

Trước đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí tại phường Bình Cơ và phường Tân Uyên.

Theo thông tin được Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương công bố, khu công nghiệp có tổng diện tích lập quy hoạch 785,86 ha, tính chất là khu công nghiệp tập trung với các loại hình sản xuất chuyên ngành cơ khí. Quy mô lao động dự kiến khi đi vào hoạt động ổn định khoảng 32.200 người.

Khu vực quy hoạch có phía Đông giáp đất trồng cây cao su, tiếp giáp đường ĐT.745 và Vành đai 5; phía Tây giáp đất trồng cây cao su, đất dân cư; phía Nam giáp đường ĐT.746; phía Bắc giáp đất trồng cây cao su và Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 4.