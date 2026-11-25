Hệ thống thuộc Dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP Hồ Chí Minh, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1”.

8 cống kiểm soát triều gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Cầu Kinh, Bà Bướm, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định, có khẩu độ từ 10m đến 160m. Dự án còn có khoảng 6km đê bao, kè ven sông, 41 cống nhỏ dọc tuyến đê bao và các trạm bơm với tổng công suất khoảng 120m³/s.

Cống kiểm soát triều Phú Xuân (TP Hồ Chí Minh).

Từ nhà quản lý trung tâm tại cống Mương Chuối, nhân viên vận hành theo dõi mực nước, lượng mưa qua dữ liệu từ 29 điểm quan trắc. Hệ thống giám sát, thu thập dữ liệu và điều khiển tự động (SCADA) giúp nhân viên kiểm tra trạng thái thiết bị, điều phối hoạt động của các cống và trạm bơm.

Trong hai ngày vận hành thử (23 và 24-11), khi đỉnh triều bên ngoài vượt 1,8m, hệ thống duy trì mực nước trong vùng bảo vệ thấp hơn mực nước bên ngoài trên 80cm. Tại đường Trần Xuân Soạn và đường Nguyễn Bình, hai tuyến đường thường xuyên chịu ảnh hưởng của triều cường, mặt đường vẫn khô ráo.

Cống kiểm soát triều Mương Chuối.

Khởi công năm 2016, dự án nhiều lần phải tạm dừng thi công do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý, cơ chế thực hiện hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), phương án thanh toán và nguồn vốn tín dụng. Khi khối lượng thi công đã đạt hơn 90%, công trình vẫn phải tạm dừng trong thời gian dài để chờ tháo gỡ vướng mắc.

Ông Nguyễn Tâm Tiến, đại diện chủ đầu tư Tập đoàn Trung Nam, gửi lời xin lỗi người dân vì dự án chậm tiến độ, ảnh hưởng đến sinh hoạt của bà con trong thời gian thi công và khi công trình phải tạm dừng. Ông cảm ơn người dân đã chia sẻ với chủ đầu tư, đơn vị thi công và cam kết vận hành hệ thống đúng quy trình, phù hợp với diễn biến thủy triều.

Cống kiểm soát triều Tân Thuận.

Theo ông Nguyễn Tâm Tiến, khi vận hành đúng thiết kế, hệ thống có thể ngăn nước triều xâm nhập toàn bộ vùng bảo vệ của dự án, gồm các khu vực thuộc huyện Nhà Bè và các quận 1, 4, 6, 7, 8 trước đây. Đối với ngập do mưa, ông cho biết hiệu quả chống ngập còn phụ thuộc vào khả năng dẫn nước từ đường phố ra kênh, rạch của hệ thống thoát nước đô thị. Theo tính toán thiết kế, nếu hệ thống thoát nước mưa hoạt động tốt, toàn bộ vùng bảo vệ sẽ không bị ngập với lượng mưa dưới 100mm.