TP Hồ Chí Minh chính thức sắp xếp, sáp nhập loạt trường cao đẳng, trung cấp

Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn (ảnh minh họa).

UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành các quyết định sắp xếp, tổ chức lại Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn, Trường Cao đẳng nghề TP Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh; đồng thời thành lập Trường Trung cấp Nông nghiệp Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh trên cơ sở hợp nhất các đơn vị giáo dục nghề nghiệp liên quan.

Đối với Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn, UBND thành phố quyết định sáp nhập Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo và Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh vào trường. Sau tổ chức lại, Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn tiếp tục là cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc UBND TP Hồ Chí Minh, có trụ sở chính tại số 47 Cao Lỗ, phường Chánh Hưng cùng 6 cơ sở đào tạo khác. Quyết định này có hiệu lực từ 21/9/2026.

Cùng với đó, Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương và Trường Trung cấp nghề Quang Trung được sáp nhập vào Trường Cao đẳng nghề TP Hồ Chí Minh. Sau sắp xếp, trường có trụ sở chính tại số 235 Hoàng Sa, phường Tân Định và 3 cơ sở tại phường Thủ Đức, Chợ Lớn và Thông Tây Hội.

UBND thành phố cũng tổ chức lại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Thông tin - Truyền thông TP Hồ Chí Minh, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Trường sau sáp nhập có trụ sở chính tại số 390 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất và cơ sở đào tạo tại Tòa nhà Innovation thuộc Công viên Phần mềm Quang Trung.

Ở khối trung cấp, thành phố quyết định thành lập Trường Trung cấp Nông nghiệp Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở hợp nhất Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp, Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Thành phố và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao. Trường mới có trụ sở chính tại số 40 Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định cùng 3 cơ sở khác.

Theo các quyết định, các trường sau tổ chức lại có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ và các quyền, nghĩa vụ của những đơn vị được sáp nhập hoặc hợp nhất. Học sinh, sinh viên, học viên đang theo học tiếp tục được tiếp nhận học tập tại cơ sở sau sắp xếp và được bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao phối hợp các sở, ngành hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận, sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và số lượng người làm việc. Sở Tài chính thực hiện các nhiệm vụ liên quan phương án tự chủ tài chính, tài sản và ngân sách của các đơn vị sau sắp xếp.