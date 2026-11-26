Người dân TP Hồ Chí Minh thực hiện khám, chữa bệnh bằng BHYT. (Ảnh minh họa)

Thông tin được ông Lò Quân Hiệp, Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh, nêu tại hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề ngành y tế do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh phối hợp HĐND thành phố tổ chức ngày 25/11/2026.

Theo số liệu sơ bộ, tổng chi khám chữa bệnh bằng BHYT của thành phố trong năm 2026 dự kiến khoảng 37.400 tỉ đồng, vượt mức dự kiến chi hơn 6.000 tỉ đồng, trong bối cảnh giá dịch vụ chưa tính đầy đủ các yếu tố chi phí và một số bệnh viện công lập gặp khó khăn trong thực hiện tự chủ.

Nguyên nhân được xác định gồm số lượt khám chữa bệnh tăng, chi phí bình quân tăng và việc điều chỉnh giá dịch vụ. Quyền lợi của người tham gia BHYT được mở rộng, cùng với việc người bệnh từ nhiều địa phương đến điều trị tại các cơ sở y tế của thành phố, cũng làm gia tăng chi phí.

Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh đã đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam bổ sung 1.853 tỉ đồng thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết. Khoản kinh phí này được chuyển về thành phố ngày 23/11 và dự kiến được phân bổ cho các cơ sở khám chữa bệnh trong vòng 10 ngày làm việc theo trình tự quy định.

Phần còn lại hơn 4.200 tỉ đồng thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Chính phủ. Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ phối hợp Sở Y tế và UBND TP Hồ Chí Minh kiến nghị các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ xem xét.

Theo cơ quan Bảo hiểm xã hội, các khoản vượt dự kiến chi từ năm 2025 trở về trước đã được giải quyết. Đối với năm 2026, số liệu 37.400 tỉ đồng vẫn là số liệu dự kiến, chưa phải số quyết toán cuối cùng.