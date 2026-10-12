TP Hồ Chí Minh: Cháy garage ô tô tại phường Chánh Hưng

Lửa bao trùm bên trong garage sửa chữa ô tô.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 35 phút ngày 12/10, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 8 nhận được tin báo cháy tại garage sửa chữa ô tô Sắc Sơn ở số số 17-19-21 Trần Thị Ngôi, phường Chánh Hưng.

Ngay sau khi nhận tin báo, đơn vị đã điều động 3 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đến 8 giờ 45 phút, lực lượng chữa cháy đã có mặt, triển khai 2 lăng B và một lăng phun bọt chuyên dụng để khống chế đám cháy. Đến 8 giờ 50 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường dập lửa. Ảnh: PCCC

Thống kê ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng một ô tô chưa xác định được biển số và một mô tô bị hư hỏng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra, làm rõ.