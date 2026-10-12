TP Hồ Chí Minh: Cháy garage ô tô tại phường Chánh Hưng
Sáng 12/10, Đội Cảnh sát PCCC &CNCH Khu vực 8 đã khống chế, dập tắt hoàn toàn vụ cháy tại một garage sửa chữa ô tô nằm trên địa bàn phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng một ô tô và một xe mô tô.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 35 phút ngày 12/10, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 8 nhận được tin báo cháy tại garage sửa chữa ô tô Sắc Sơn ở số số 17-19-21 Trần Thị Ngôi, phường Chánh Hưng.
Ngay sau khi nhận tin báo, đơn vị đã điều động 3 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đến 8 giờ 45 phút, lực lượng chữa cháy đã có mặt, triển khai 2 lăng B và một lăng phun bọt chuyên dụng để khống chế đám cháy. Đến 8 giờ 50 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Thống kê ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng một ô tô chưa xác định được biển số và một mô tô bị hư hỏng.
Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra, làm rõ.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tp-ho-chi-minh-chay-garage-o-to-tai-phuong-chanh-hung-post1393522.html