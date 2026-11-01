TP Hồ Chí Minh: Chạy bộ cộng đồng, gây quỹ chăm lo bệnh nhân

Tại phường Tân Sơn Nhì, giải chạy Pink Run 2026 với thông điệp “Chạy vì người tôi yêu” diễn ra sôi nổi, gây quỹ chăm lo bệnh nhân ung thư. Giải chạy gồm cự ly 3km và 10km tại tại khu vực Celadon City (TP Hồ Chí Minh) với sự tham gia của những vận động chuyên nghiệp, phong trào, các bệnh nhân K, vận động viên khuyết tật, người yêu thích chạy bộ…

Sự tham gia của các vận động viên khuyết tật góp phần lan tỏa mạnh mẽ ý nghĩa giải chạy Pink Run.

Với thông điệp “Chạy vì người tôi yêu”, giải chạy góp phần gây quỹ chăm lo bệnh nhân ung thư.

Giải chạy là hoạt động trọng tâm trong chuỗi chương trình Ngày hội Nón hồng năm 2026 do Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam tổ chức, nhằm huy động nguồn lực chăm lo bệnh nhân ung thư vú tại Việt Nam.

Tại khu chế xuất Tân Thuận (phường Tân Thuận) diễn ra giải chạy UpRace Day 2026 với sự tham gia của hàng nghìn vận động viên trong nước và quốc tế. Đây là giải chạy trực tiếp nằm trong khuôn khổ Dự án UpRace mùa thứ 8 - năm 2026.

Các vận động viên tranh tài ở đường chạy Uprace Day 2026.

Ban tổ chức trao thưởng các vận động viên nam xuất sắc cự ly 21km.

Giải chạy diễn ra ở các cự ly: 5km, 10km và 21km, nhằm gây quỹ cho cộng đồng. Tại UpRace, mỗi ki-lô-mét người chạy hoàn thành, sẽ được quy đổi thành tiền ủng hộ các đối tác xã hội, giúp lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng. Trong giai đoạn 2018 - 2025, sự kiện UpRace đã kêu gọi hơn 914.000 người tham gia, hoàn thành 27 triệu km đường chạy, đóng góp gần 36 tỷ đồng cho các tổ chức xã hội.

Còn tại phường Tân Hưng, giải chạy cộng đồng FV Run 2026 do Bệnh viện Pháp – Việt phối hợp cùng Quỹ Nâng bước tuổi thơ tổ chức, góp phần lan tỏa tinh thần sống khỏe, thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao trong cộng đồng.

Ban tổ chức giải chạy FV Run 2026 trao 1 tỷ đồng đến đến Quỹ Nâng bước tuổi thơ.

Với thông điệp “Chạy bằng trái tim – Chạy vì hy vọng”, hơn 3.300 vận động viên tranh tài các cự ly: 5km, 10km, 21km và 3 km gia đình. Tại sự kiện, ban tổ chức đã trao 1 tỷ đồng đến đến Quỹ Nâng bước tuổi thơ, nhằm hỗ trợ chi phí phẫu thuật và điều trị cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.