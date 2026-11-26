Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang lì xì tết sớm cho đại diện công nhân, người lao động ngay cuối tháng 11/2026. Ảnh: T.Luân

Hàng chục ngàn lao động được lì xì sớm

Theo ông Trần Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, hiện nay nhu cầu tuyển dụng nhằm phục vụ mục tiêu mở rộng đơn hàng cuối năm và bù đắp tỷ lệ biến động nhân sự tự nhiên đang ở mức cao. Tuy nhiên, sự phân hóa về cung - cầu vẫn xuất hiện ở một số doanh nghiệp đặc thù: các vị trí đòi hỏi tay nghề kỹ thuật cao hoặc các ngành thâm dụng lao động làm việc theo ca kíp, cường độ cao vẫn có sự cạnh tranh nhất định trong việc thu hút và giữ chân người lao động.

Từ tình hình trên, công tác chăm lo Tết cho công nhân, người lao động của TPHCM được đặc biệt quan tâm. Ông Phùng Thái Quang - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM cho biết, thành phố dự kiến chăm lo khoảng 370.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trong đó ưu tiên người bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, mất việc làm, bị nợ lương, lao động nữ mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Mức hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng/người. Riêng trường hợp đặc biệt khó khăn được hỗ trợ tối đa 2 triệu đồng/người.

Toàn bộ kinh phí được ưu tiên chuyển khoản trực tiếp nhằm tạo thuận lợi, bảo đảm công khai, minh bạch. Công đoàn TPHCM phấn đấu 100% đoàn viên, người lao động khó khăn được tiếp cận ít nhất một hình thức chăm lo trong dịp Tết.

Cùng với hỗ trợ tiền mặt, các cấp Công đoàn tăng cường đối thoại, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động. Công đoàn cơ sở được yêu cầu chủ động nắm tình hình việc làm, tiền lương, thu nhập, từ đó tăng cường thương lượng và đề nghị doanh nghiệp công bố sớm kế hoạch thưởng Tết, mức thưởng và thời gian chi trả.

Với những doanh nghiệp có điều kiện, LĐLĐ thành phố phối hợp các đơn vị liên quan vận động chi trả sớm hoặc tạm ứng một phần tiền thưởng Tết ngay trong tháng 11 hoặc tháng 12. Theo ông Phùng Thái Quang, việc này giúp người lao động có thêm nguồn tài chính để chủ động mua sắm, đặt vé về quê và chuẩn bị đón Tết cùng gia đình.

Đa dạng chăm lo để lao động đón Tết đủ đầy

Song song với hỗ trợ trực tiếp, LĐLĐ TPHCM triển khai nhiều chương trình chăm lo vật chất, tinh thần và sức khỏe cho người lao động. Trong đó, chương trình “Tấm vé nghĩa tình - Xuân 2027” dự kiến trao 2.000 vé tàu, 5.000 vé xe và 500 vé máy bay một chiều, xuất phát ngày 31.1.2027. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dành thêm 1.200 vé tàu và 260 vé máy bay hai chiều cho công nhân tiêu biểu.

Các phiên “Chợ Tết Công đoàn” dự kiến phục vụ hơn 60.000 lượt công nhân mua sắm hàng hóa thiết yếu với giá phù hợp. Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” dự kiến diễn ra tại 9 điểm, ưu tiên những cơ sở đông công nhân, khu nhà trọ, khu lưu trú. Bên cạnh đó là các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, “Bữa cơm tất niên”, “Tết không xa nhà”, gói bánh chưng, bánh tét và thăm công nhân tại các khu nhà trọ.

LĐLĐ TPHCM cũng triển khai chương trình “Tự hào công nhân thành phố Bác”, đưa 10.000 công nhân không về quê tham quan di tích, cảnh quan thành phố; đồng thời đưa hơn 2.000 công nhân làm việc trong môi trường độc hại đi nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe.

Theo ông Phùng Thái Quang – Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, các hoạt động chăm lo đều hướng về cơ sở, ưu tiên nơi có đông công nhân đang làm việc. Các cấp Công đoàn phải bám sát địa bàn, rà soát kỹ từng trường hợp, nhất là người lao động mất việc, giảm thu nhập, bị nợ lương, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, để bảo đảm hỗ trợ đến đúng người, đúng thời điểm.

Những phần quà đến sớm cũng mang ý nghĩa thiết thực đối với nhiều người lao động đang gặp khó khăn. Theo chị Hà Thị Thu Trinh (ngụ phường Bình Chiểu), do chồng mất khoảng khoảng hai năm nay, nên chị đang nuôi con đi học và phụ giúp mẹ. Chị Trinh thuê trọ gần nơi làm việc, thu nhập mỗi tháng khoảng 10 triệu đồng nếu không tăng ca. Nhận quà Tết sớm, chị vui vì có thêm khoản trang trải cho gia đình và mong công việc ổn định, có thêm giờ tăng ca để cải thiện thu nhập.

Theo kế hoạch, công tác chăm lo được triển khai từ tháng 11/2026 và tiếp tục đến Tết. Công đoàn các cấp của TPHCM đồng thời theo dõi việc làm, tiền lương, thu nhập, kịp thời đề xuất hỗ trợ những trường hợp phát sinh khó khăn. Cách làm này nhằm đưa nguồn lực đến cơ sở, sát nhu cầu thực tế hơn.