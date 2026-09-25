TP Hồ Chí Minh: Cấp xã, phường đặc khu được quyết định giá bán nhà tái định cư

Theo quyết định, UBND cấp xã nơi có dự án bồi thường được quyết định giá bán nhà ở phục vụ tái định cư, không phân biệt địa bàn bố trí tái định cư.

Những tòa nhà tái định cư tại Thủ Thiêm (TP Hồ Chí Minh) vẫn đang bị bỏ hoang.

Nếu nhà tái định cư nằm ở xã, phường khác nơi có đất bị thu hồi, UBND cấp xã làm dự án bồi thường, tái định cư sẽ quyết định giá bán sau khi có ý kiến bằng văn bản của nơi có quỹ nhà và đơn vị quản lý quỹ nhà.

Việc xác định giá bán phải bảo đảm thống nhất, đúng quy định pháp luật và không làm thay đổi giá bán đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với cùng một căn nhà, trừ trường hợp được điều chỉnh theo quy định.

UBND cấp xã khi làm nhiệm vụ phải rà soát đầy đủ hồ sơ pháp lý và hồ sơ xác định giá bán, bảo đảm tính đúng, tính đủ các khoản chi phí theo quy định. Các khoản chi phí đã được ngân sách nhà nước thanh toán hoặc không được tính vào giá bán không được tính trùng.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có nội dung chưa thống nhất về chi phí đầu tư, nghĩa vụ tài chính về đất đai và các khoản chi phí liên quan, UBND cấp xã phối hợp Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh cùng cơ quan quản lý quỹ nhà để làm rõ trước khi quyết định giá bán.

Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh sẽ chủ trì, phối hợp các sở, ngành và đơn vị liên quan hướng dẫn chi tiết, tham mưu quy trình thống nhất trên toàn thành phố, gồm phương pháp xác định giá bán, thành phần hồ sơ, trình tự và trách nhiệm cung cấp, kiểm tra số liệu.

Việc phân quyền quyết giá nhà tái định cư diễn ra trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh các dự án di dời, chỉnh trang đô thị. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 di dời khoảng 41.540 căn nhà trên và ven sông, kênh, rạch, thuộc 117 dự án, kéo theo nhu cầu lớn về quỹ nhà tái định cư.