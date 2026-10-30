TP. Hồ Chí Minh: Cảnh báo nguy cơ tai nạn từ việc đi bộ qua đường sai quy định

Theo Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Bàn Cờ (Phòng CSGT Công an TP. Hồ Chí Minh), tình trạng người đi bộ băng qua đường không đúng nơi quy định, vượt dải phân cách hoặc thiếu quan sát vẫn diễn ra tại một số tuyến đường đông phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Người đi bộ băng qua đường không đúng nơi quy định, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Trước đó, ngày 16/8, trên đường Lý Thường Kiệt, phường Minh Phụng, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan đến lỗi của người đi bộ, khiến một người tử vong, một người bị thương.

Tiếp đó, ngày 22/10, trên đường Sư Vạn Hạnh, phường Hòa Hưng, một vụ tai nạn tương tự khiến một người tử vong.

Đáng chú ý, tại khu vực trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 1 trên đường Lý Thái Tổ, vẫn còn tình trạng người dân không sử dụng vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, thậm chí tìm cách vượt dải phân cách dù vị trí qua đường đúng quy định chỉ cách đó một đoạn ngắn.

Theo lực lượng CSGT, việc băng qua đường tùy tiện không chỉ khiến người đi bộ đối mặt nguy cơ bị phương tiện va chạm mà còn buộc người điều khiển phương tiện phải phanh gấp, chuyển hướng đột ngột, dễ dẫn đến tai nạn liên hoàn.

Những vụ việc trên cho thấy, chỉ một phút chủ quan khi tham gia giao thông cũng có thể để lại hậu quả nghiêm trọng đối với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Trước thực trạng trên, Đội CSGT Bàn Cờ sẽ phối hợp Công an các phường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành quy định về an toàn giao thông, nhất là tại khu dân cư, khu vực tập trung đông người.

Lực lượng chức năng rà soát, đề xuất bổ sung vạch qua đường, tăng cường xử lý vi phạm nhằm bảo đảm an toàn giao thông

Đồng thời, lực lượng chức năng phối hợp cơ quan quản lý đường bộ rà soát những vị trí có đông người qua lại, đề xuất bổ sung vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, sơn giảm tốc phù hợp; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Theo điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, người đi bộ qua đường không đúng nơi quy định hoặc vượt dải phân cách có thể bị phạt tiền từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng. Trường hợp vi phạm gây hậu quả đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Để phòng ngừa tai nạn, lực lượng CSGT khuyến cáo người dân qua đường tại nơi có vạch kẻ dành cho người đi bộ, cầu vượt hoặc hầm chui; chấp hành tín hiệu đèn giao thông, quan sát kỹ trước khi di chuyển.

Tại vị trí không có đèn tín hiệu, người đi bộ cần quan sát phương tiện từ nhiều hướng, chỉ qua đường khi bảo đảm an toàn và thực hiện tín hiệu bằng tay theo quy định. Tuyệt đối không vượt dải phân cách, sử dụng điện thoại hoặc đeo tai nghe gây mất tập trung khi qua đường.

Phòng CSGT Công an TP. Hồ Chí Minh đề nghị người dân phản ánh vi phạm, tai nạn hoặc ùn tắc giao thông qua số điện thoại trực ban 0693 187.521, đường dây nóng 0326 08.08.08 hoặc hộp thư điện tử csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn để kịp thời tiếp nhận, xử lý.

Việc tuân thủ quy định khi đi bộ qua đường không chỉ bảo vệ tính mạng mỗi người mà còn góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn thành phố.