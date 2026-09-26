TP Hồ Chí Minh cảnh báo nguy cơ phơi nhiễm bệnh dại gia tăng

Ngày 26/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh thông tin về tình hình dịch tễ bệnh dại trên địa bàn Thành phố, đồng thời cảnh báo nguy cơ phơi nhiễm gia tăng và khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh.

Sinh viên ngành Thú ý, Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh tiêm vaccine phòng dại cho chó.

Từ đầu năm đến nay, toàn Thành phố ghi nhận 6 trường hợp tử vong do bệnh dại tại xã Củ Chi, xã Hòa Hiệp và xã Long Hải, tăng 2 trường hợp so với cùng kỳ năm 2025.

Qua điều tra dịch tễ, 100% trường hợp tử vong đều không tiêm vaccine hoặc huyết thanh kháng dại sau khi bị cắn. Nguyên nhân chủ yếu là do chủ quan, cho rằng vết thương nhẹ, hoặc chó nhà nuôi không có nguy cơ. Một số trường hợp còn tự tìm đến các phương pháp dân gian như dùng thuốc nam, đắp lá, “lấy nọc” thay vì đến cơ sở y tế.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, áp lực phơi nhiễm dại trong cộng đồng đang ở mức cao. Các cơ sở y tế trên địa bàn đã tiếp nhận 101.384 trường hợp bị chó, mèo và vật nuôi cắn, cào, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng lưu ý, có 12.560 trường hợp bị vật nuôi có biểu hiện bất thường tấn công như chạy rông, mất tích, bị bệnh hoặc có biểu hiện nghi mắc bệnh dại. Riêng tại xã Long Hải, công tác giám sát ghi nhận 128 trường hợp người dân khai báo bị chó nghi mắc bệnh dại cắn.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, gần như gây tử vong 100% khi người bệnh đã xuất hiện triệu chứng lâm sàng. Tuy nhiên, bệnh có thể phòng ngừa nếu người dân xử trí đúng cách sau khi bị động vật cắn, cào hoặc liếm lên vết thương hở và được tiêm vaccine, huyết thanh kịp thời.

Nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị dự phòng, đến nay TP Hồ Chí Minh đã phát triển mạng lưới 202 điểm tiêm vaccine phòng dại, trong đó có 53 điểm công lập và 18 điểm tiêm huyết thanh kháng dại.

Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại 28/9 với chủ đề “Stronger Together - Cùng nhau mạnh mẽ hơn”, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh triển khai chuỗi hoạt động truyền thông, giám sát liên ngành, phối hợp với ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương nhằm tăng cường phòng, chống bệnh dại.

Điểm nhấn là lễ mít tinh diễn ra lúc 14 giờ ngày 28/9/2026, kết nối trực tiếp từ đầu cầu Thành phố đến các trạm y tế, UBND xã, phường, đặc khu. Hoạt động nhằm tăng cường phối hợp giữa các ngành, đẩy mạnh quản lý đàn chó, mèo và giám sát người phơi nhiễm theo hướng tiếp cận “Một sức khỏe” (One Health).

Để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp sau: tiêm phòng vaccine dại đầy đủ cho chó, mèo hằng năm; không thả rông chó; khi đưa chó ra nơi công cộng, cần rọ mõm và có người dắt.

Khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm lên vết thương hở, cần rửa ngay vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy liên tục ít nhất 15 phút, sau đó sát khuẩn và đến cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm phòng kịp thời.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh lưu ý người dân tuyệt đối không sử dụng thuốc nam, đắp lá, “lấy nọc” hoặc các phương pháp dân gian, truyền miệng chưa được kiểm chứng để điều trị bệnh dại.