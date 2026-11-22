Người dân lưu thông trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, thời điểm 7 giờ 30 sáng 11/11/2026. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Biên độ nhiệt ngày đêm lớn

Theo bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết điểm đến 10 ngày của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ sáng 22/11, trong giai đoạn từ ngày 22/11 đến 1/12, TP Hồ Chí Minh tiếp tục có nắng ban ngày, nhiệt độ cao nhất phổ biến 33 - 35 độ C. Thời tiết có sự đan xen giữa những ngày nắng và khả năng xuất hiện mưa rào, dông cục bộ.

Cơ quan khí tượng lưu ý mưa dông có khả năng kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh vào ngày 24/11 và từ ngày 27/11 trở đi. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm này có thể ảnh hưởng đến sản xuất, giao thông, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và công trình hạ tầng.

Diễn biến dự báo phù hợp với tình hình thời tiết thực tế những ngày qua tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ khi nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch khoảng 13 độ C giữa sáng sớm và buổi trưa; nhiệt độ ngoài trời tại TP Hồ Chí Minh có thể lên tới 35 độ C, cảm giác nhiệt có thời điểm lên khoảng 38 độ C vào khung giờ 12 - 13 giờ. Sáng sớm trời tương đối mát mẻ nhưng đến giữa trưa nắng nóng, oi bức, gây cảm giác khó chịu cho người dân, nhất là người thường xuyên lao động ngoài trời.

Trao đổi với phóng viên TTXVN trưa 22/11, TS. Ngô Nam Thịnh, Trưởng Bộ môn Khí tượng và Biến đổi khí hậu, Khoa Khí tượng, Thủy văn và Tài nguyên nước, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện tượng sáng sớm mát, trưa nắng nóng với biên độ nhiệt ngày đêm lớn là diễn biến mang tính quy luật trong giai đoạn chuyển tiếp từ mùa mưa sang mùa khô tại Nam Bộ, không phải hiện tượng bất thường hoàn toàn.

Theo TS. Ngô Nam Thịnh, trong giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 3, áp cao lục địa phía Bắc hoạt động mạnh, các đợt gió mùa Đông Bắc và đới gió tín phong Đông Bắc chi phối khu vực Nam Bộ. Lượng mây giảm đáng kể so với mùa mưa, khiến bức xạ mặt trời ban ngày truyền xuống mặt đất mạnh hơn, trong khi ban đêm nhiệt lượng thoát ra nhanh, làm nhiệt độ giảm.

Vào khoảng 4 - 5 giờ sáng, nhiệt độ có thể xuống 22 - 24 độ C; đến giữa trưa và đầu giờ chiều, khi cường độ bức xạ mặt trời tăng cao, nhiệt độ có thể đạt 33 - 35 độ C. Biên độ nhiệt trong ngày vì vậy có thể lên tới 10 - 13 độ C khi trời ít mây.

Chuyên gia nhận định, mùa mưa tại Nam Bộ thường kết thúc vào nửa cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12, sau đó chuyển dần sang mùa khô. Năm nay, hiện tượng El Niño có cường độ lớn trên khu vực Thái Bình Dương sẽ chi phối thời tiết, làm gia tăng hạn hán và số giờ nắng tại TP Hồ Chí Minh, Nam Bộ. Bên cạnh quy luật hoàn lưu mùa, hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu cũng góp phần làm nền nhiệt chung và các đỉnh nhiệt ban trưa tăng cao hơn.

Các chuyên gia khuyến cáo, sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa sáng sớm và buổi trưa, cùng nền nhiệt cao vào giữa ngày có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là người cao tuổi, trẻ em và người có bệnh nền. Người dân, đặc biệt là nhóm thường xuyên làm việc ngoài trời, cần chú ý bảo vệ sức khỏe, bổ sung đủ nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng trong khoảng thời gian nhiệt độ tăng cao.

Cần đề phòng ngập

Đường Đào Sư Tích, xã Nhà Bè, ngập sâu nhiều đoạn dài từ cầu Phước Lộc đến cầu Cây Khô, TP Hồ Chí Minh do triều cường dâng cao chiều 27/10. Ảnh tư liệu: Hồng Đạt/TTXVN

Bên cạnh diễn biến nhiệt độ, triều cường đang là vấn đề đáng chú ý tại TP Hồ Chí Minh trong những ngày cuối tháng 11. Theo bản tin dự báo triều cường khu vực sông Sài Gòn sáng 22/11 của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mực nước đỉnh triều tại hầu hết các trạm trên sông, kênh, rạch khu vực Thành phố đang lên nhanh theo kỳ triều cường Rằm tháng Mười âm lịch.

Đỉnh triều cao nhất đợt này dự báo xuất hiện trong các ngày 25 - 26/11. Tại trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước có khả năng đạt 1,63 - 1,68m, cao hơn báo động III khoảng 0,03 - 0,08m; tại trạm Thủ Dầu Một có thể đạt 1,72 - 1,77m, cao hơn báo động III khoảng 0,12 - 0,17m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều tại Phú An và Nhà Bè khoảng 4 - 6 giờ và 16 - 18 giờ. Cơ quan khí tượng cảnh báo triều cường cao có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng giao thông và hoạt động kinh tế - xã hội.

Phân tích nguyên nhân, TS. Ngô Nam Thịnh cho biết, chế độ thủy văn khu vực TP Hồ Chí Minh và hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai chịu chi phối của chế độ bán nhật triều không đều. Trong tháng âm lịch, biên độ dao động mực nước thường đạt cực đại vào các kỳ triều cường, khoảng ngày mùng 1 - 3 và ngày rằm, mùng 16 - 17 âm lịch. Đợt triều cuối tháng 11 rơi vào kỳ triều cường Rằm tháng Mười, khiến mực nước dâng cao.

Ngoài yếu tố thiên văn, mực nước thực tế còn chịu tác động của gió Đông Bắc, gió chướng, lưu lượng nước từ thượng nguồn và lượng mưa. Khi triều cường truyền sâu vào hệ thống sông Sài Gòn, Đồng Nai, đặc điểm lòng sông sâu, độ dốc thấp cùng những yếu tố cản trở tiêu thoát nước có thể khiến mực nước tại các trạm dâng cao hơn.

Theo chuyên gia, các khu vực địa hình thấp như Nhà Bè và Cần Giờ đặc biệt nhạy cảm với triều cường. Những tuyến đường như Nguyễn Bình, Lê Văn Lương có nguy cơ bị ảnh hưởng khi mực nước dâng cao. Đặc biệt, nếu triều cường kết hợp mưa hoặc gió mạnh, tình trạng ngập tại các khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch có thể gia tăng, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Trong những ngày triều đạt đỉnh, người dân tại các khu vực trũng thấp, ven sông cần chủ động theo dõi diễn biến mực nước, lưu ý các khung giờ triều dâng cao để sắp xếp việc đi lại phù hợp. Cùng với đó, các đợt nắng nóng giữa trưa xen kẽ mưa dông có thể kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo để chủ động phòng tránh, hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản và hoạt động sinh hoạt.