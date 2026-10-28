TP Hồ Chí Minh cần nâng cao năng lực thực thi, giải quyết công việc đến kết quả cuối cùng

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân TP Hồ Chí Minh; đồng thời khẳng định nhiệm vụ cả năm 2026 còn rất nặng nề, đòi hỏi phải xác định rõ khả năng đóng góp của từng ngành, từng dự án và từng nhóm doanh nghiệp. Thành phố phải nâng cao năng lực dự báo, chủ động xây dựng kịch bản ứng phó cho năm 2027, song song với việc kiên định các mục tiêu dài hạn về năng suất, công nghệ, nhân lực và môi trường sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới tư duy tự chủ, nâng cao năng lực thực thi, giải quyết công việc đến kết quả cuối cùng; khai thác hiệu quả thẩm quyền từ Luật Phát triển đô thị để cắt giảm thủ tục, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Thành phố cần rà soát toàn bộ nhiệm vụ chậm tiến độ, cá thể hóa trách nhiệm, xác định rõ thời hạn xử lý, điểm nghẽn của từng hồ sơ; chủ động quyết định việc thuộc thẩm quyền, đề xuất cụ thể việc vượt thẩm quyền.

Các bên liên quan củng cố bộ máy chính quyền hai cấp, ưu tiên nguồn lực cho xã, phường áp lực cao; triệt để khai thác dữ liệu số để giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; đánh giá cán bộ bằng sản phẩm thực tế và sự hài lòng của xã hội, thay thế ngay cán bộ không đáp ứng yêu cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cùng với đó, Thành phố cần đối thoại sâu, thực chất với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá thể; theo sát các dự án tồn đọng sau xử lý pháp lý. Với FDI cần chú trọng tiến độ, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ và phát triển nhà cung ứng nội địa. Riêng Trung tâm tài chính quốc tế trước hết cần phải giải quyết được bài toán huy động vốn cho Việt Nam, nhất là cho hạ tầng, sản xuất, đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bên cạnh việc tổ chức lại không gian phát triển, ưu tiên hạ tầng liên kết, tái quy hoạch không gian Thành phố sau sáp nhập theo chuẩn chức năng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị cần quan tâm giải quyết các vấn đề dân sinh, từ việc làm, nhà ở, học hành, y tế đến môi trường sống an toàn; tập trung phát triển nhà ở vừa khả năng chi trả cho công nhân, người thu nhập thấp, chú trọng nhà cho thuê, gắn với việc làm, giao thông và dịch vụ thiết yếu.

Thành phố cần nâng chất lượng y tế ban đầu, chuyển tuyến thuận tiện; ưu tiên trường lớp tại nơi dân số tăng nhanh, ở đâu có học sinh, ở đó phải bảo đảm trường lớp và giáo viên, không để các cháu bị từ chối vì thiếu điều kiện tiếp nhận. Tiếp tục xử lý ùn tắc, ngập nước, ô nhiễm, an toàn thực phẩm; kiểm tra phải rõ kết quả, tồn tại và trách nhiệm khắc phục; nhìn nhận kinh tế hè phố là hoạt động kinh tế gắn với sinh kế, có chính sách hỗ trợ, tổ chức và quản lý phù hợp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy phải phát huy dân chủ, giữ vững thống nhất, rõ trách nhiệm trong quyết định và thực hiện; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong đất đai, đầu tư, đấu thầu, mua sắm và quản lý tài sản công. Hướng dẫn rõ pháp lý để cán bộ yên tâm làm đúng thẩm quyền; bảo vệ người làm đúng, vì lợi ích chung; xử lý nghiêm hành vi trục lợi, nhũng nhiễu, né tránh gây đình trệ. Cấp ủy, chính quyền phải lắng nghe người dân, doanh nghiệp, nhất là ở địa bàn khó khăn; kịp thời kiểm tra, sửa quy trình, chấn chỉnh trách nhiệm đối với những vấn đề được phản ánh nhiều lần.

Thành phố cũng cần chuẩn bị sớm việc chăm lo Tết năm 2027 cho người lao động, gia đình chính sách, người nghèo, người mất việc và các trường hợp khó khăn đột xuất; bảo đảm nguồn hàng, bình ổn giá, an toàn thực phẩm và trật tự, an toàn xã hội; đảm bảo cho nhân dân đón Tết tươi vui, an toàn, lành mạnh.