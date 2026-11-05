TP Hồ Chí Minh cấm cho thuê, mượn phòng mổ để phẫu thuật thẩm mỹ

Ngày 5/11, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết thời gian qua, đơn vị đã tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ tại các cơ sở khám chữa bệnh. Đồng thời, Sở cũng ghi nhận các báo cáo về sự cố y khoa, tai biến xảy ra trong quá trình thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ.

Trước tình hình trên, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã có văn bản yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn chấn chỉnh hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ, tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng chuyên môn và bảo đảm an toàn người bệnh.

Một trong những nội dung được Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh là việc quản lý, sử dụng phòng mổ tại các cơ sở khám chữa bệnh. Theo đó, các đơn vị phải bảo đảm đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, phòng mổ, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, kiểm soát nhiễm khuẩn và phương tiện cấp cứu, hồi sức theo quy định.

Một nữ bệnh nhân bị biến chứng nặng sau phẫu thuật thẩm mỹ tại một phòng khám được thuê để phẫu thuật tháng 5/2026.

Đáng chú ý, Sở Y tế nghiêm cấm việc hợp tác, cho thuê, cho mượn phòng mổ hoặc để cá nhân, tổ chức không thuộc cơ sở, không đăng ký hành nghề tại cơ sở hoặc không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thực hiện phẫu thuật, thủ thuật thẩm mỹ. Các cơ sở khám chữa bệnh phải rà soát toàn bộ điều kiện pháp lý và chuyên môn, chỉ được thực hiện những kỹ thuật thuộc phạm vi hoạt động và danh mục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Người trực tiếp thực hiện phẫu thuật phải có giấy phép hành nghề, phạm vi hành nghề phù hợp và đăng ký hành nghề theo quy định. Đồng thời, cơ sở phải bố trí đầy đủ nhân sự chuyên môn tham gia phẫu thuật, gây mê hồi sức và chăm sóc hậu phẫu. Sở Y tế cũng yêu cầu các đơn vị công khai danh sách người hành nghề và danh mục kỹ thuật được phê duyệt tại khu vực tiếp đón cũng như trên trang thông tin điện tử, giúp người dân dễ dàng tra cứu, giám sát.

Đối với các cơ sở thực hiện kỹ thuật chuyên khoa thẩm mỹ, việc rà soát điều kiện an toàn người bệnh phải tuân thủ Bộ tiêu chí chất lượng áp dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh không có giường bệnh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh (phiên bản 2.0).

Bên cạnh việc siết chặt điều kiện hành nghề, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở tuân thủ nghiêm quy trình chuyên môn từ khám, đánh giá trước phẫu thuật, chỉ định phẫu thuật, gây mê hồi sức đến theo dõi và chăm sóc hậu phẫu.

Người bệnh phải được tư vấn, giải thích đầy đủ về nguy cơ, tai biến có thể xảy ra và thực hiện các thủ tục đồng ý phẫu thuật theo quy định. Các cơ sở cũng phải chủ động xây dựng phương án cấp cứu, xử trí tai biến và chuyển người bệnh đến đơn vị có đủ năng lực chuyên môn khi cần thiết.

Một trường hợp thực hiện dịch vụ thẩm mỹ không phép, gây biến chứng sau can thiệp tại TP Hồ Chí Minh (hình minh họa).

Đặc biệt, khi xảy ra sự cố y khoa hoặc tai biến trong quá trình phẫu thuật thẩm mỹ, cơ sở phải khẩn trương cấp cứu, xử trí, bảo đảm an toàn người bệnh và kịp thời báo cáo Sở Y tế. Đối với những trường hợp người bệnh tử vong, diễn biến nguy kịch hoặc xảy ra sự cố y khoa nghiêm trọng, cơ sở phải thông tin, báo cáo kịp thời và thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật liên quan.

Không chỉ các đơn vị trực tiếp thực hiện phẫu thuật, những bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh tiếp nhận cấp cứu hoặc điều trị người bệnh bị tai biến thẩm mỹ từ cơ sở khác cũng có trách nhiệm báo cáo nhanh về Sở Y tế để phối hợp kiểm tra, xử lý. Đồng thời, các đơn vị phải ghi nhận, rà soát, phân tích nguyên nhân sự cố và triển khai biện pháp khắc phục, phòng ngừa tái diễn.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh yêu cầu người đứng đầu các cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm tổ chức rà soát toàn bộ hoạt động phẫu thuật, thủ thuật thẩm mỹ tại đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật và quy trình chuyên môn.

Người đứng đầu cơ sở phải kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các vi phạm thuộc phạm vi quản lý. Thời gian tới, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng và việc chấp hành quy định trong hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ.

Sở Y tế tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng, việc tuân thủ quy định của pháp luật, quy trình chuyên môn và bảo đảm an toàn trong hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh…