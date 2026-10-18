TP. Hồ Chí Minh: Ca nhiễm não mô cầu tăng, nhiều học sinh dương tính cúm mùa

Cụ thể, tính đến chiều ngày 17/10, TP.Hồ Chí Minh ghi nhận tổng cộng 4 trường hợp nhiễm não mô cầu nhóm B. Trường hợp thứ 4 là học sinh nam, 12 tuổi, học cùng trường, có tiếp xúc gần hôm 13/10 với một trong ba bệnh nhân dương tính trước đó.

Bệnh khởi phát ngày 15/10 với sốt cao 40 độ C, đau đầu, đau họng, đau mỏi cơ, sau đó xuất hiện chấm xuất huyết dưới da rải rác; bệnh nhi được nhà trường hướng dẫn nhập Bệnh viện Nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh lúc 18 giờ cùng ngày với chẩn đoán theo dõi nhiễm trùng huyết – viêm màng não do não mô cầu (chẩn đoán phân biệt sốt xuất huyết Dengue, cúm) và được điều trị tại khoa cách ly.

Chiều 16/10, xét nghiệm PCR máu cho kết quả dương tính với não mô cầu nhóm B, đồng thời xác định đồng nhiễm virus cúm B. Hiện bệnh nhân tỉnh, sinh hiệu ổn định, đang tiếp tục điều trị kháng sinh và chăm sóc tại bệnh viện.

Công tác tổng vệ sinh khử khuẩn tại trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước ngày 17/10. Ảnh: SYT

Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh, tính đến sáng 17/10, bệnh viện đã điều trị nội trú cho 23 học sinh trường THCS Hai Bà Trưng có triệu chứng viêm hô hấp.

Ngoài 4 ca nhiễm não mô cầu, xét nghiệm ghi nhận thêm 04 em nhiễm cúm A/H1, 4 em nhiễm cúm B (trong đó có 1 trường hợp đồng nhiễm não mô cầu – ca bệnh thứ 4) và 01 em học sinh đồng nhiễm cúm A và cúm B. Tất cả 22 em học sinh hiện có sinh hiệu ổn định.

Đồng thời ngay trong ngày 15/10, HCDC lấy 21 mẫu phết họng/mũi của các em học sinh có biểu hiện hô hấp tại trường; kết quả có 12 mẫu dương tính với rhinovirus hoặc virus cúm mùa.

Kết quả này phù hợp với bối cảnh dịch bệnh hô hấp do cúm mùa đang gia tăng trong cộng đồng và đã được Sở Y tế cảnh báo từ tuần trước. Tuy nhiên, việc nhiều học sinh nhiễm virus hô hấp không làm giảm yêu cầu theo dõi sát những người tiếp xúc gần với ca não mô cầu. Cả não mô cầu và cúm mùa đều có thể phòng ngừa bằng vắc xin và các biện pháp vệ sinh phòng bệnh thông thường.

Ngoài 4 trường hợp đã xác định nhiễm não mô cầu nêu trên, đến nay chưa ghi nhận thêm người tiếp xúc gần nào có triệu chứng lâm sàng nghi ngờ não mô cầu. HCDC tiếp tục phối hợp trạm y tế và nhà trường rà soát, bổ sung danh sách tiếp xúc gần của ca thứ 4 và theo dõi sát toàn bộ danh sách tiếp xúc gần của cả chùm ca bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trước tình hình gia tăng các ca bệnh hô hấp, trong đó cúm mùa là tác nhân chiếm ưu thế, cùng với chùm ca não mô cầu tại trường học, ngành Y tế thành phố khuyến cáo người dân và phụ huynh học sinh bình tĩnh, thực hiện các biện pháp sau:

Không chủ quan nhưng không hoang mang: Bệnh do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, diễn tiến nhanh, lây qua giọt bắn khi tiếp xúc gần, không dễ lây qua tiếp xúc thông thường. Người tiếp xúc với ca bệnh không đồng nghĩa chắc chắn sẽ mắc bệnh. Theo kết quả xét nghiệm bước đầu, phần lớn triệu chứng hô hấp hiện nay là do cúm mùa hoặc các tác nhân virus viêm hô hấp thông thường khác.

Đi khám để chẩn đoán đúng tác nhân: Khi có triệu chứng viêm hô hấp cấp (sốt, ho, đau họng...), không tự đoán bệnh mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm và điều trị phù hợp. Đi khám ngay nếu sốt cao kèm đau đầu nhiều, nôn, cứng cổ, lơ mơ, mệt bất thường hoặc xuất hiện chấm xuất huyết, phát ban trên da. Tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng kháng sinh.

Phòng bệnh cá nhân: Tiêm vaccine phòng não mô cầu và vắc vaccine theo tư vấn của cơ sở y tế; rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, hắt hơi; không dùng chung ly, chai nước.

Giữ môi trường sống thông thoáng: Giữ lớp học, nhà ở thông thoáng, sạch sẽ; học sinh có triệu chứng hô hấp nên nghỉ học, nghỉ ngơi tại nhà và được theo dõi sức khỏe.

Không kỳ thị: Không kỳ thị người bệnh và người tiếp xúc; không lan truyền thông tin chưa kiểm chứng, theo dõi thông tin từ các kênh chính thức của ngành Y tế.

Đồng thời, Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát phù hợp, kịp thời cập nhật thông tin và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh, giáo viên và cộng đồng.