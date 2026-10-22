TP. Hồ Chí Minh bố trí điểm tập kết rác tạm khi nâng cấp 8 trạm trung chuyển

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch yêu cầu các địa phương khẩn trương bố trí điểm tập kết, trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt tạm thời để bảo đảm việc thu gom, vận chuyển rác không bị gián đoạn khi 8 trạm trung chuyển dự kiến khởi công nâng cấp, cải tạo trong năm 2026.

Theo đó, các xã, phường có trạm trung chuyển dự kiến khởi công phải rà soát vị trí theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, phối hợp với đơn vị thu gom, vận chuyển rác và Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố bố trí địa điểm tạm thời, đáp ứng tối đa khối lượng rác phát sinh. Trường hợp địa điểm tạm không đủ sức tiếp nhận, các địa phương lân cận có rác vận chuyển về trạm liên quan phải chủ động bố trí thêm vị trí phù hợp.

Phương án của từng địa phương phải xác định cụ thể vị trí, diện tích, khối lượng rác tiếp nhận, phạm vi phục vụ, danh sách đơn vị thu gom tại nguồn, thời gian hoạt động, tổ chức giao thông và biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường; gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường chậm nhất một tháng trước ngày khởi công nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trạm.

Các địa phương có trách nhiệm thông tin đến người dân, đơn vị thu gom về việc bố trí điểm tập kết tạm; tăng cường quản lý hoạt động thu gom, kịp thời giải quyết phản ánh phát sinh. Thành phố yêu cầu không để xảy ra tình trạng rác không được thu gom đúng thời gian, tập kết sai địa điểm hoặc đổ thải ra đường, khu vực công cộng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương hoàn chỉnh phương án, triển khai đến các đơn vị liên quan chậm nhất 10 ngày trước khi khởi công từng trạm, đồng thời xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.

UBND TP. Hồ Chí Minh thống nhất chủ trương bố trí kinh phí chi thường xuyên năm 2026 cho 8 trạm dự kiến khởi công, giao Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố đầu tư, xây dựng và vận hành các hạng mục thiết yếu tại địa điểm tạm. Các hạng mục gồm nền, sàn thao tác, nhà bao che, hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý nước rỉ rác, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng, vệ sinh môi trường và phân luồng giao thông.

Đối với các trạm còn lại, Sở Xây dựng và Sở Tài chính nghiên cứu bố trí kinh phí trong các dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo, sửa chữa. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Sở Tài chính bố trí kinh phí vận chuyển nước rỉ rác đến nhà máy xử lý hoặc trạm trung chuyển có hệ thống xử lý nước thải; đồng thời điều chỉnh khối lượng, đơn giá trong các hợp đồng vận chuyển rác và vận hành trạm khi cần thiết.

UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo các xã, phường, đặc khu căn cứ quy mô dân số, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2021/BXD để tính toán lượng rác phát sinh, rà soát quỹ đất công và các vị trí phù hợp quy hoạch.

Các địa phương phải đề xuất số lượng, vị trí và diện tích dự kiến của mạng lưới trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố đến năm 2050, tầm nhìn 100 năm, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Quy hoạch - Kiến trúc trước ngày 26/10/2026. Kết quả sẽ được sử dụng để cập nhật Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh và phục vụ lập quy hoạch hạ tầng kỹ thuật quản lý chất thải rắn, nghĩa trang trong năm 2027.

TP. Hồ Chí Minh cũng định hướng ưu tiên bố trí quỹ đất xung quanh các trạm dự kiến để hình thành hành lang cây xanh, tạo cảnh quan, hạn chế mùi hôi phát tán và giảm ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Đối với trạm trung chuyển Tân Bình tại phường Tân Đông Hiệp, UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu đưa khu đất trạm hiện hữu vào quy hoạch phân khu với chức năng phù hợp về hạ tầng kỹ thuật, xử lý chất thải; đồng thời kiểm soát thời gian tập kết và hoạt động ra vào trạm, không để xe đậu chờ gây mùi hôi, phát sinh nước rỉ rác hoặc cản trở giao thông. Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố được giao tổ chức đầu tư nâng cấp trạm thành trạm ép rác kín, trang bị hệ thống xử lý khí thải, nước thải và mùi hôi, phấn đấu đưa vào vận hành trong năm 2028.

Tại phường Bình Đông, UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu đưa hai vị trí dự kiến quy hoạch trạm trung chuyển vào quy hoạch phân khu hoặc tìm vị trí thay thế phù hợp. Hai vị trí gồm khu đất tại phường 7 (Quận 8 cũ), diện tích 5.000 m² và khu đất số 1117 Tạ Quang Bửu, phường 6, (Quận 8 cũ) diện tích 3.190 m². Việc bố trí nhằm đáp ứng nhu cầu tập kết rác cho khu vực Quận 6 cũ, phường Bình Đông và các địa bàn lân cận.

Sau thời hạn quy định, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND Thành phố. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm yêu cầu doanh nghiệp vận hành trạm bảo đảm vệ sinh môi trường trong thời gian đầu tư nâng cấp, cải tạo./.