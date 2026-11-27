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UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 102/2026/QĐ-UBND quy định về các công trình được miễn giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố; Quyết định có hiệu lực từ ngày 30/11/2026.

Theo đó, việc miễn giấy phép xây dựng được thực hiện theo điểm b khoản 1 Điều 15 Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16. Đối tượng áp dụng gồm cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có công trình được miễn giấy phép xây dựng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức, thực hiện Quyết định.

Ngoài các công trình đã được quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15, Thành phố bổ sung 3 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng.

Thứ nhất là công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân và tổ chức trên địa bàn Thành phố có quy mô dưới 7 tầng (tính trên cao độ mặt đất đặt công trình), tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500 m2 và thuộc khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc thiết kế đô thị riêng được phê duyệt.

Trường hợp các hồ sơ pháp lý phê duyệt nêu trên không quy định việc xây dựng tầng hầm, công trình nhà ở riêng lẻ vẫn được xây dựng tối đa 1 tầng hầm theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định, bảo đảm an toàn cho công trình lân cận và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm liên quan, đồng thời được miễn giấy phép xây dựng.

Trường hợp chủ đầu tư có yêu cầu, UBND xã, phường, đặc khu và Sở Xây dựng thực hiện cấp giấy phép xây dựng theo thẩm quyền đối với công trình nhà ở riêng lẻ thuộc nhóm này.

Thứ hai là công trình tạm không dựa trên quy hoạch theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 14 Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16. Các tiêu chí, điều kiện, thời hạn tồn tại, quản lý, khai thác, tháo dỡ, di dời, hoàn trả mặt bằng và những quy định khác đối với loại công trình này do UBND Thành phố quyết định theo thẩm quyền.

Thứ ba là trụ sạc, tủ đổi pin được lắp đặt trên đất phi nông nghiệp và đất do Nhà nước quản lý, ngoại trừ đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai lắp đặt, bảo đảm tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Đối với các công trình được miễn giấy phép xây dựng, chủ đầu tư vẫn phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về đất đai, quy hoạch, kiến trúc, phòng cháy chữa cháy, môi trường, giao thông, quản lý và bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật cùng các quy định liên quan. Việc quản lý trật tự xây dựng, nghiệm thu và cấp sở hữu công trình được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Về trách nhiệm triển khai, các sở, ngành liên quan sẽ phối hợp hướng dẫn thực hiện, rà soát, cập nhật thông tin quy hoạch, xây dựng ứng dụng tra cứu và hướng dẫn cấp sở hữu công trình đối với nhà ở riêng lẻ được miễn giấy phép xây dựng.

UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm công khai thông tin quy hoạch, cập nhật dữ liệu địa chính, phối hợp cắm mốc giới và tiếp nhận thông báo khởi công theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư có trách nhiệm tra cứu thông tin quy hoạch, tuân thủ các quy định liên quan và gửi thông báo khởi công đến cơ quan có thẩm quyền trước khi xây dựng. Các nhà thầu thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 207/2026/NĐ-CP.