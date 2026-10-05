TP Hồ Chí Minh: Bổ sung hơn 118 tỷ đồng cho các trường mua sắm trang thiết bị dạy học

Theo Quyết định, tổng dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 được bổ sung có mục tiêu đợt 2 cho UBND các phường, xã để thực hiện nhiệm vụ sửa chữa, mua sắm trang thiết bị dạy học tại các trường công lập là hơn 118 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được lấy từ nguồn dự phòng ngân sách cấp Thành phố năm 2026.

Học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh (phường Cầu Ông Lãnh) trong giờ sinh hoạt đầu tuần.

UBND TP Hồ Chí Minh giao Sở Tài chính thực hiện thủ tục cấp bổ sung có mục tiêu dự toán năm 2026 cho UBND các phường, xã theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn UBND các phường, xã triển khai sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, bảo đảm cơ sở vật chất trường học đáp ứng các tiêu chí theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo quyết định, UBND các phường, xã chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất và tính pháp lý của hồ sơ, tài liệu làm cơ sở xác định nhu cầu, kinh phí sửa chữa, mua sắm. Các nội dung đề xuất phải bảo đảm không trùng lắp với những nhiệm vụ, danh mục dự án đã được dự kiến bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Các địa phương cũng phải thực hiện đúng nội dung phương án sử dụng số tăng thu so với dự toán được giao đã báo cáo trong các văn bản đề xuất kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị dạy học tại các trường công lập trực thuộc.

UBND phường, xã có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, phân bổ, sử dụng và thực hiện thanh quyết toán nguồn kinh phí được bổ sung đúng mục đích, đúng quy định.

Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện, bảo đảm kết quả giải ngân hoàn thành trong năm 2026, trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

Việc đầu tư, mua sắm phải bảo đảm tài sản sau đầu tư được quản lý, khai thác hiệu quả, phát huy công năng lâu dài, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và những quy định pháp luật có liên quan.

Chủ tịch UBND phường, xã phải chịu trách nhiệm trước UBND TP Hồ Chí Minh nếu để xảy ra tình trạng sửa chữa, mua sắm tại trường học làm ảnh hưởng hoặc gián đoạn hoạt động dạy và học.

Trường hợp nguồn kinh phí được bổ sung nhưng sử dụng không hết, UBND phường, xã phải thực hiện thủ tục hoàn trả ngân sách cấp thành phố theo quy định.