TP Hồ Chí Minh bổ sung gần 38 tỷ đồng cho chuyển đổi số

Theo quyết định, Thành phố bổ sung có mục tiêu 37,774 tỷ đồng từ nguồn dự toán chi lĩnh vực khoa học, công nghệ năm 2026 (chi thường xuyên chưa phân bổ) thuộc ngân sách cấp Thành phố cho các địa phương triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số.

UBND Thành phố giao Sở Tài chính thực hiện thủ tục cấp kinh phí theo quy định; Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, thẩm định chuyên môn, hướng dẫn các địa phương triển khai, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

UBND các xã, phường có trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được bổ sung theo quy định. Phần kinh phí không sử dụng hết phải hoàn trả ngân sách Thành phố theo Luật Ngân sách nhà nước.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 30/9/2026.