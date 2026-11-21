Tham dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nguyễn Thành Trung; đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hồng Phúc phát biểu

Lễ hội được tổ chức chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), hướng đến tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết và khơi dậy sức sáng tạo trong đời sống văn hóa đương đại.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hồng Phúc nhấn mạnh, từ năm 2026, lễ hội sẽ được tổ chức thường niên vào tháng 11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam. Qua đó, từng bước hình thành không gian văn hóa thường niên để tôn vinh, gìn giữ và tiếp nối những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam.

Các bạn trẻ trong trang phục dân tộc truyền thống biểu diễn trong không gian lễ hội

Với sự tham gia của 54 diễn viên trẻ trong sắc phục các dân tộc, lễ hội mang đến bức tranh văn hóa đa sắc màu, nơi vẻ đẹp trang phục truyền thống cùng những giá trị di sản được giới thiệu, tôn vinh. Không chỉ tái hiện những nét đặc trưng của văn hóa các vùng miền, hoạt động còn truyền tải thông điệp về sự gắn kết, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Tâm điểm của lễ hội là chương trình vinh danh “Đôi tay Việt”, tôn vinh sự khéo léo, tài hoa và sức sáng tạo của con người trong các lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật. Đó là đôi tay của những nghệ nhân gìn giữ tinh hoa pháp lam, sơn mài, chạm khắc gỗ; những họa sĩ, nghệ nhân vẽ tay trên tà áo dài và các nghệ sĩ biểu diễn.

Ban Tổ chức vinh danh nghệ nhân ẩm thực quốc gia Hồ Đắc Thiếu Anh tại chương trình lễ hội

Ban Tổ chức vinh danh Nhà thiết kế và vẽ lụa Trung Đinh tại chương trình lễ hội

Lễ hội giới thiệu 7 không gian trải nghiệm đa chiều, gồm: Nếp Nghề với các workshop chế tác thủ công cùng nghệ nhân; Nếp Nghệ với triển lãm nghệ thuật đương đại và bộ sưu tập “Di sản 3 miền”; Nếp Nhà với trình diễn di sản âm nhạc dân tộc, hòa tấu dương cầm và bộ sưu tập áo dài; Nếp Chợ với hơn 40 gian hàng sáng tạo. Bên cạnh đó là các không gian Nếp Chữ, Nếp Người và Nếp Sống, mang đến trải nghiệm về sách, phim cộng đồng, ẩm thực và giao lưu văn hóa.

Dịp này, Ban Tổ chức vinh danh nghệ nhân ẩm thực quốc gia Hồ Đắc Thiếu Anh, nhà thiết kế và nghệ nhân vẽ lụa Trung Đinh cùng các cá nhân có đóng góp trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Trung cùng đại diện các cơ quan trao hoa và hiện vật vinh danh, ghi nhận những đóng góp của các nghệ nhân, nghệ sĩ.

Thông qua các hoạt động trình diễn, trải nghiệm và vinh danh, “Dấu Sắc Việt” 2026 hướng đến xây dựng không gian văn hóa thường niên, nơi những giá trị truyền thống được trân trọng, tiếp nối bằng sức sáng tạo của các thế hệ hôm nay, góp phần lan tỏa bản sắc và con người Việt Nam trong dòng chảy đương đại.