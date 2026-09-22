TP Hồ Chí Minh biến quyết sách thành giá trị cụ thể cho người dân

Quang cảnh kỳ họp HĐND TP Hồ Chí Minh vào sáng ngày 22/9.

Sáng 22/9, tại phiên làm việc thứ 3, kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời nêu những nhiệm vụ trọng tâm thành phố phải tập trung thực hiện trong ba tháng cuối năm.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, cuối tháng 4/2026, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đặt ra trọng tâm cải cách thể chế phát triển, ban hành nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 31-NQ/TW nhằm mở đường cho thành phố bứt phá trong giai đoạn mới.

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 19/5/2026 về xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, Thành phố đã khẩn trương cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương. Thành phố cũng phối hợp với Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương để xây dựng, ban hành Luật Phát triển đô thị ngày 24/8/2026.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại kỳ họp.

Chủ tịch UBND Thành phố cho rằng các nghị quyết được HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp không chỉ là những quyết định về thủ tục, pháp lý, mà quan trọng hơn là những quyết sách nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, chuyển cơ chế, chính sách thành nguồn lực và kết quả phát triển cụ thể.

Trong 9 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tạo nền tảng cho giai đoạn nước rút. Các động lực tăng trưởng truyền thống được củng cố, trong khi những động lực mới từng bước hình thành. Tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước; năm 2025 đạt 8,03%, quý I/2026 đạt 8,27% và sáu tháng đầu năm đạt 8,55%, mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây.

Thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 670.599 tỷ đồng, bằng 83,5% dự toán HĐND Thành phố giao và tương đương khoảng 66,4% mục tiêu thu trên 1 triệu tỷ đồng của cả năm. Thành phố đã phân bổ 147.599 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026, đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; dự kiến đến hết tháng 9 giải ngân khoảng 103.319 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch.

Các dịch vụ bán lẻ có sự tăng trưởng khả quan trong thời gian qua.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 11,1% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1,49 triệu tỷ đồng, tăng 13,8%; doanh thu du lịch đạt khoảng 282.696 tỷ đồng, tăng 43,4%.

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì tăng trưởng. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 76,25 tỷ USD, tăng 10,29%; nhập khẩu đạt khoảng 81,22 tỷ USD, tăng 11,27%. Thành phố cũng thu hút khoảng 12,187 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đạt 110,7% kế hoạch năm, cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư đối với môi trường phát triển của thành phố.

Theo Global Cities Index 2026 của Oxford Economics, TP Hồ Chí Minh đứng thứ 205 trong số 1.000 đô thị lớn nhất thế giới, tăng 81 bậc so với báo cáo năm trước. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được đánh giá khoảng cách giữa kết quả đạt được và mục tiêu cuối năm vẫn còn lớn.

Để tăng trưởng GRDP cả năm đạt trên 10%, tăng trưởng quý III phải đạt từ 11,07%, 9 tháng đạt từ 9,43% và quý IV đạt từ 12,3%. Thành phố cũng phải tiếp tục huy động, khai thác hiệu quả các nguồn thu, đồng thời tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh mở rộng để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng.

Đối với mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công, Thành phố phải xử lý dứt điểm những điểm nghẽn về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và khâu tổ chức thực hiện. Trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu phải được xác định rõ, không để công việc chậm trễ do đùn đẩy hoặc né tránh.

Ngành du lịch TP Hồ Chí Minh ghi nhận khởi sắc trong 8 tháng qua khi đón nhiều lượt khách quốc tế.

Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, cả hệ thống phải chuyển mạnh từ “có cơ chế” sang “có kết quả”, từ “có nghị quyết” sang “có công trình, có dự án, có nguồn lực được giải phóng và có lợi ích cụ thể cho người dân, doanh nghiệp”. Ba tháng cuối năm không còn là thời gian duy trì công việc theo kế hoạch thông thường mà phải trở thành giai đoạn nước rút, có ý nghĩa quyết định.

Ngay sau kỳ họp, UBND thành phố sẽ khẩn trương cụ thể hóa và triển khai các nghị quyết được thông qua; xác định rõ từng nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm người đứng đầu. Thành phố tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị để trình tại kỳ họp tiếp theo.

Các nghị quyết sẽ tập trung xử lý những vấn đề căn bản như quy hoạch, tổ chức không gian phát triển, hạ tầng, mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, không gian ngầm, đất đai, tài sản công, môi trường, khoa học - công nghệ, y tế, giáo dục, an sinh xã hội và huy động nguồn lực đầu tư.

Kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt tạo nền tảng cho giai đoạn nước rút dịp cuối năm 2026.

Theo ông Nguyễn Văn Được, trong những tháng tới, Thành phố cũng tiếp tục cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng có khả năng giải ngân, tạo tăng trưởng và nguồn thu. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được kịp thời báo cáo, đề xuất xem xét, không để nguồn lực xã hội tiếp tục đình trệ do vướng mắc thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cũng đã yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương bắt tay ngay vào công việc sau kỳ họp, không chờ đợi, không để nghị quyết nằm trên giấy. Mỗi quyết sách phải được chuyển thành công trình, dự án, nguồn lực, tăng trưởng và những giá trị cụ thể, qua đó nâng cao đời sống người dân, tạo nền tảng cho bước phát triển cao hơn của thành phố.