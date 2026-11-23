Một bữa ăn bán trú của học sinh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Văn bản số 11386/UBND-VX về triển khai thực hiện Công điện số 64/CĐ-TTg ngày 13/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục (CSGD).

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung liên quan đến vấn đề trên đã được UBND thành phố chỉ đạo trước đây. Đồng thời, tiến hành rà soát, thống kê toàn bộ các CSGD có tổ chức bữa ăn bán trú, nội trú; đôn đốc các trường lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp theo quy trình hướng dẫn tạm thời của liên Sở GD&ĐT và Sở An toàn thực phẩm; tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở trực thuộc.

Sở GD&ĐT triển khai hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế về xây dựng thực đơn, bảo đảm dinh dưỡng học đường, cũng như phối hợp với Sở Tư pháp để tham mưu điều chỉnh quy trình khi có thông tư hướng dẫn mới từ Bộ.

Hình ảnh bữa ăn bán trú được Trường THCS Tăng Nhơn Phú (phường Tăng Nhơn Phú) công khai trên website theo quy định. Ảnh: Quang Phương chụp màn hình

Sở An toàn thực phẩm (ATTP) chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT ban hành Công văn liên tịch hướng dẫn tạm thời quy trình lựa chọn nhà cung cấp suất ăn cho trường học. Sở cũng phối hợp cùng Sở Y tế xây dựng bộ tiêu chí kiểm tra năng lực thực tế, giám sát chặt chẽ các đơn vị cung ứng thực phẩm đặc biệt là những đơn vị cung cấp suất ăn cho nhiều trường học cùng lúc cũng như hướng dẫn điều kiện ATTP đối với căng tin và bếp ăn tự tổ chức tại trường; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức diễn tập ứng phó, điều tra và xử lý ngộ độc thực phẩm quy mô lớn tại các cơ sở giáo dục.

UBND các phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm đôn đốc các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc phạm vi quản lý tuân thủ đúng quy trình lựa chọn nhà cung cấp. Chính quyền địa phương phải trực tiếp kiểm tra, giám sát, kiên quyết yêu cầu đình chỉ hoặc thay thế ngay các đơn vị cung cấp không đạt chuẩn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GD&ĐT đóng trên địa bàn, địa phương phải kịp thời phối hợp xử lý.

Hiệu trưởng hoặc người đứng đầu cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm giám sát, kiểm soát chặt chẽ toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, suất ăn đưa vào trường học theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Bữa ăn phải bảo đảm chất lượng, đúng thực đơn và đủ định lượng dinh dưỡng tiêu chuẩn.

Các trường phải duy trì việc kiểm tra thường xuyên khu vực bếp ăn, căng tin, khâu giao nhận thực phẩm và quá trình tổ chức bữa ăn, chăm sóc học sinh; kịp thời báo cáo cơ quan chức năng ngay khi phát hiện nguy cơ mất an toàn.