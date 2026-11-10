TP. Hồ Chí Minh: Bảo đảm 100% người dân đều có hồ sơ sức khỏe điện tử

Địa điểm khám sức khoẻ định kỳ miễn phí tại Trạm Y tế xã Xuân Sơn. Ảnh: Quang Phương

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Văn bản số 10950/UBND-VX về việc đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe (KSK) định kỳ cho người dân trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo mới nhất, tính đến ngày 4/11/2026, toàn thành phố đã ghi nhận hơn 9,3 triệu người được KSK, khám sàng lọc hoặc đang được theo dõi, quản lý y tế định kỳ. Con số này tương đương với tỷ lệ 73,2% dân số toàn thành phố. Mặc dù tỷ lệ chung cao nhưng có sự chênh lệch giữa các nhóm tuổi. Cụ thể: Nhóm tuổi học sinh dẫn đầu với tỷ lệ đạt 90,85%, nhóm sinh viên mới đạt 41,4% và nhóm người lao động đạt ở mức thấp nhất với 37,74%.

Nhằm hoàn thành mục tiêu KSK định kỳ cho toàn bộ người dân trong năm 2026, UBND thành phố chỉ đạo Liên đoàn Lao động thành phố, Ban Quản lý (BQL) các Khu chế xuất - Công nghiệp và BQL Khu Công nghệ cao đôn đốc các doanh nghiệp khẩn trương bố trí kinh phí, tổ chức KSK định kỳ cho 100% người lao động thuộc phạm vi quản lý (hoàn thành trước ngày 30/11/2026).

Xe tuyên truyền kêu gọi người dân tham gia khám sức khỏe định kỳ trên địa bàn xã Ngãi Giao. Ảnh: Quang Phương

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, các sở, ban, ngành và doanh nghiệp trực thuộc UBND thành phố có trách nhiệm rà soát, tổ chức khám bổ sung cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức chưa được khám trong năm. Kết quả thực hiện phải báo cáo về Sở Y tế và Sở Nội vụ trước ngày 30/11/2026. Sở Nội vụ sẽ tham mưu đưa kết quả này thành một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị.

UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì rà soát số học sinh, sinh viên, học viên chưa khám, phối hợp với các cơ sở đào đại học, cao đẳng và cơ sở y tế để dứt điểm trước ngày 30/11/2026.

UBND các phường, xã, đặc khu có trách nhiệm đối chiếu dữ liệu trên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng (SKCĐ) với dân cư thực tế để lập danh sách cụ thể, tránh bỏ sót hoặc trùng lặp, đồng thời xây dựng kế hoạch khám dứt điểm cho số người còn lại trong năm 2026.

UBND thành phố giao Sở Y tế chủ động điều phối nhân lực từ các bệnh viện, cơ sở y tế ở những địa phương đã hoàn thành nhiệm vụ (đạt trên 90%) sang hỗ trợ các địa bàn có tỷ lệ thấp. Ngành y tế cũng sẽ tăng cường kiểm tra chất lượng, linh hoạt mở rộng thời gian, địa điểm khám và đảm bảo dữ liệu kết quả được cập nhật chính xác, đầy đủ lên Hệ thống nền tảng quản lý SKCĐ.