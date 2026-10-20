TP Hồ Chí Minh bắn pháo hoa, trình diễn 3D mapping dịp Ngày Văn hóa Việt Nam

Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt kết hợp bắn pháo hoa nghệ thuật, dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 24/11, kết nối 3 địa điểm: đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), Công viên Trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Chương trình trình diễn nghệ thuật 3D mapping dự kiến diễn ra từ ngày 21/11 đến 24/11 tại khu vực trước trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh, số 86 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn và Khách sạn Rex. Chương trình nghệ thuật khởi động Liên hoan Âm nhạc Hozo 2026 dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 23/11 tại Công viên bờ sông Sài Gòn.

TP Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026, với nhiều chương trình nghệ thuật, triển lãm, trải nghiệm di sản.

Bên cạnh đó, chương trình “Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt” cấp Thành phố dự kiến tổ chức từ ngày 18/11 đến 24/11 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và trải nghiệm cộng đồng.

Thành phố cũng tổ chức triển lãm tranh cổ động, triển lãm mỹ thuật, Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP Hồ Chí Minh và Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo”, cùng các hoạt động giao lưu, giáo dục di sản.

Từ ngày 22/11 đến 24/11/2026, đường đi bộ Nguyễn Huệ sẽ giới thiệu các ngành công nghiệp văn hóa như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ và du lịch văn hóa, kết hợp trải nghiệm công nghệ số, kết nối giao thương.

Các hoạt động hưởng ứng được triển khai từ đầu tháng 11 đến ngày 30/12/2026 tại nhà hát, bảo tàng, không gian công cộng, khu dân cư, trường học và khu công nghiệp trên địa bàn 168 phường, xã, đặc khu, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc, tăng cường đoàn kết cộng đồng và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.