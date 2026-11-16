TP. Hồ Chí Minh: Bắn pháo hoa tại 3 điểm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Bắn pháo hoa tại một sự kiện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong các năm trước

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Văn bản số 11224/UBND-VX về bắn pháo hoa nổ nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026.

Theo đó, chương trình bắn pháo hoa sẽ diễn ra trong 15 phút, từ 21h đến 21h15 phút tối ngày 24/11/2026 tại 3 địa điểm. Cụ thể, điểm bắn số 1 đặt tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh) với quy mô lớn nhất gồm 1.000 quả tầm cao, 200 quả tầm thấp cùng 90 giàn tầm thấp.

Hai điểm bắn còn lại đặt tại khu vực Công viên, phố đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một) và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu): Mỗi điểm gồm 420 quả tầm cao, 80 quả tầm thấp và 60 giàn tầm thấp. Toàn bộ kinh phí bắn pháo hoa được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng kênh HTV9.

Cờ đỏ sao vàng rực rỡ trước một toà nhà tại địa bàn Quận 1 (cũ)

Trước đó, ngày 13/11/2026, UBND TP. Hồ Chí Minh cũng có Thông báo số 699/Tb-UBND về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh sẽ được nghỉ làm việc 1 ngày. Thời gian nghỉ cụ thể rơi vào thứ Ba, ngày 24/11/2026, và người lao động được hưởng nguyên lương trong ngày nghỉ này.

Bên cạnh lịch nghỉ lễ, TP. Hồ Chí Minh cũng quy định thời gian treo cờ Tổ quốc kéo dài một tuần, bắt đầu từ ngày 18/11 đến hết ngày 24/11/2026. Việc treo cờ áp dụng đối với tất cả các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang cùng toàn thể hộ gia đình trên địa bàn.