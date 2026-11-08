TP Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại 3 điểm cầu, trình diễn 3D mapping liên tục 4 ngày

Theo kế hoạch, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 24/11/2026, được truyền hình trực tiếp, kết nối 3 điểm cầu gồm: đường đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên Trung tâm thành phố mới tại phường Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng tại phường Vũng Tàu.

Ngay sau chương trình nghệ thuật, lúc 21h cùng ngày, thành phố tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 3 địa điểm: khu vực Hầm Thủ Thiêm (phường An Khánh), Công viên Trung tâm thành phố mới tại phường Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng tại phường Vũng Tàu.

Đáng chú ý, điểm bắn pháo hoa tại khu vực Hầm Thủ Thiêm được kỳ vọng tạo nên không gian trình diễn đặc sắc bên sông Sài Gòn. Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn với thiết kế hình lá dừa nước dự kiến được thắp sáng bằng hệ thống đèn LED, kết hợp màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, tạo điểm nhấn cảnh quan và góp phần quảng bá hình ảnh đô thị năng động, hiện đại của TP Hồ Chí Minh.

TP Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 3 địa điểm.

Bên cạnh đó, chương trình trình diễn nghệ thuật 3D mapping dự kiến diễn ra liên tục trong 4 ngày, từ ngày 21-24/11/2026, bắt đầu lúc 19h mỗi ngày tại khu vực phía trước trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh (số 86 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn) và Khách sạn Rex. Hoạt động hứa hẹn mang đến trải nghiệm thị giác đặc sắc, kết hợp công nghệ trình chiếu hiện đại với các giá trị văn hóa, lịch sử của thành phố.

Một điểm nhấn khác là chương trình nghệ thuật khởi động Liên hoan Âm nhạc Hozo 2026, dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 23/11/2026 tại Công viên bờ sông Sài Gòn.

Song song với các chương trình nghệ thuật, thành phố tổ chức nhiều sự kiện như Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt; Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo”; Triển lãm mỹ thuật “TP Hồ Chí Minh - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai”; hội thảo khoa học về chính sách phát triển văn hóa - thể thao đô thị và các không gian trải nghiệm công nghiệp văn hóa.

Điểm bắn pháo hoa tại khu vực Hầm Thủ Thiêm được kỳ vọng tạo nên không gian trình diễn đặc sắc bên sông Sài Gòn.

Trong đó, Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt cấp thành phố dự kiến diễn ra từ ngày 18-24/11/2026 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ. Lễ khai mạc dự kiến bắt đầu lúc 19h ngày 22/11, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu và trải nghiệm dành cho người dân, du khách.

Theo kế hoạch, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức từ đầu tháng 11 đến ngày 30/12/2026 tại các nhà hát, thiết chế văn hóa, không gian công cộng, khu dân cư, trường học và khu công nghiệp trên địa bàn 168 phường, xã, đặc khu.

Thông qua chuỗi hoạt động quy mô, đa dạng, TP Hồ Chí Minh hướng đến lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam, nâng cao đời sống tinh thần của người dân, đồng thời thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh thành phố sáng tạo, hiện đại, giàu bản sắc.