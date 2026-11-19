Ông Võ Hồ Hoàng Vũ, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, thông tin về các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại cuộc họp báo chiều 19/11.

Chiều 19/11, tại cuộc họp báo định kỳ thông tin về tình hình kinh tế - xã hội do UBND TP Hồ Chí Minh và Ban Tuyên giáo TP Hồ Chí Minh tổ chức, ông Võ Hồ Hoàng Vũ, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao, cho biết Thành phố sẽ tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, với trọng tâm là các chương trình diễn ra từ ngày 22 đến 24/11 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ bắt đầu lúc 19 giờ 30 phút ngày 24/11 và được Đài Truyền hình Thành phố truyền hình trực tiếp. Thành phố tổ chức cầu truyền hình và bắn pháo hoa nghệ thuật tại ba điểm gồm đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), phường Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu.

Năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước, gắn với kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Tại TP Hồ Chí Minh, chuỗi chương trình gắn với Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết từ ngày 18 đến 24/11 và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11. Thành phố tạo điều kiện để người dân tham gia biểu diễn, giới thiệu di sản và trải nghiệm các sản phẩm văn hóa.

Khoảnh khắc pháo hoa đỏ rực trên bầu trời đêm.

Tối 22/11, Thành phố sẽ khai mạc “Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt” tại đường đi bộ Nguyễn Huệ. Trước lễ khai mạc, đại diện 54 dân tộc Việt Nam cùng văn nghệ sĩ, nghệ nhân và đoàn viên, thanh niên sẽ dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình còn có vũ hội đường phố, giao lưu văn hóa vùng miền và giới thiệu di sản, ẩm thực của các cộng đồng dân cư.

Trong ba ngày, từ 22 đến 24/11, các không gian hình nón lá trên đường đi bộ Nguyễn Huệ sẽ mở cửa từ 8 đến 22 giờ. Người dân và du khách có thể xem phim lấy bối cảnh TP Hồ Chí Minh, chơi trò chơi điện tử, làm sản phẩm thủ công cùng nghệ nhân và xem trình diễn thiết bị bay, ánh sáng nghệ thuật. Các sân khấu sẽ lần lượt giới thiệu hát bội, cải lương, đờn ca tài tử, nghệ thuật các dân tộc và chương trình giao lưu văn hóa quốc tế. Chiều 24/11, Thành phố tổ chức Triển lãm và Diễn đàn Cấp phép bản quyền văn hóa Việt Nam 2026.

Ngoài đường đi bộ Nguyễn Huệ, chương trình còn có Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế tại Công viên Lê Văn Tám và đường Đồng Khởi, triển lãm mỹ thuật tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố và Công viên Lam Sơn, cùng hội sách “Huyền thoại Côn Đảo” tại đặc khu Côn Đảo. Sáng 23/11, Thành phố tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng, xã Bà Điểm, nhân kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa.

Từ đầu tháng 11 đến hết tháng 12, các nhà hát, bảo tàng, di tích và thiết chế văn hóa tại 168 phường, xã, đặc khu tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, giáo dục di sản và các hoạt động thể thao quần chúng. Trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết, các bảo tàng, di tích và nhà hát do Nhà nước quản lý thực hiện chương trình miễn hoặc giảm giá vé cho học sinh, sinh viên, người lao động và du khách.