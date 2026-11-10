TP Hồ Chí Minh ban hành quy chế phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu bất động sản

Theo đó, Quy chế quy định việc phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ và cung cấp thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản theo quy định tại Luật Nhà ở năm 2023 và Nghị định số 357/2025/NĐ-CP.

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định về Quy chế phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Đối tượng áp dụng gồm các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Trong đó, có các sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố; UBND cấp xã; doanh nghiệp kinh doanh bất động sản; tổ chức kinh doanh dịch vụ bất động sản; đơn vị đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới; đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư và nhà ở thuộc tài sản công cùng các tổ chức, cá nhân liên quan.

Việc ban hành Quy chế nhằm thiết lập cơ chế phối hợp thống nhất trong xây dựng, quản lý, chia sẻ và khai thác dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản trên địa bàn Thành phố.

Đáng chú ý, Quyết định mới thay thế Quyết định số 84/2024/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh; Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND và Quyết định số 50/2025/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đồng thời, bãi bỏ Điều 5 và Điều 7 Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 của UBND tỉnh Bình Dương về quy định chi tiết một số nội dung liên quan đến phát triển, quản lý nhà ở và kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.