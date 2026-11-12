TP. Hồ Chí Minh: Ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố nhiệm kỳ 2026–2031

Ngày 12/11, tại Kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI đã bầu ông Lê Quốc Phong (bìa phải) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh giữ chức Chủ tịch UBND thành phố thay ông Nguyễn Văn Được (bìa trái) nhận nhiệm vụ mới

Quy chế được áp dụng đối với Chủ tịch UBND thành phố, các Phó Chủ tịch UBND thành phố, các Ủy viên UBND thành phố, người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND thành phố, UBND các phường, xã, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác với UBND thành phố.

Theo Quy chế, mọi hoạt động của UBND thành phố phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; giải quyết công việc theo quy định của pháp luật và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của HĐND thành phố và Nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

UBND thành phố hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời đề cao thẩm quyền và trách nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố, phát huy vai trò lãnh đạo, điều hành của người đứng đầu.

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Quy chế yêu cầu tổ chức và hoạt động của UBND thành phố phải bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản trị địa phương chuyên nghiệp, hiện đại; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Việc điều hành, xử lý công việc, khai thác dữ liệu số và cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử được xác định là những nội dung quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, hướng tới xây dựng Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Dữ liệu được tạo lập trong quá trình hoạt động của UBND thành phố phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời, thống nhất; được quản lý, khai thác và sử dụng chung, đồng thời bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin và bí mật nhà nước theo quy định.

Quy chế đề cao trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm nêu gương của thành viên UBND thành phố và người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc UBND thành phố. Trong phân công giải quyết công việc, mỗi nhiệm vụ được giao cho một cơ quan, đơn vị, một cá nhân chủ trì và chịu trách nhiệm. Cơ quan, đơn vị, cá nhân được giao chủ trì phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả giải quyết công việc.

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Việc phân cấp, ủy quyền phải gắn với tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; có cơ chế theo dõi, đánh giá, kiểm tra và kịp thời điều chỉnh những nội dung phân cấp, ủy quyền không hiệu quả. Quy chế đồng thời khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám tham mưu, dám chịu trách nhiệm, đề xuất những vấn đề mới, phức tạp vì lợi ích chung.

Quy chế quy định UBND thành phố xây dựng và triển khai chương trình công tác theo năm, quý, tháng và tuần. Trong đó, chương trình công tác năm thể hiện các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp lớn trên tất cả lĩnh vực; đồng thời xác định nội dung các phiên họp thường kỳ, danh mục báo cáo, đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và những vấn đề cần trình UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định.

Chương trình công tác quý, tháng tập trung xác định các nội dung cần giải quyết trong từng giai đoạn; chương trình công tác tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố thể hiện cụ thể hoạt động theo từng ngày trong tuần. Việc xây dựng, thực hiện và đánh giá chương trình công tác được gắn với trách nhiệm của các thành viên UBND thành phố.

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Cũng theo Quy chế, các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của công dân phải được thông báo đến công dân. Văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và văn bản hướng dẫn của các cơ quan, đơn vị phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử UBND thành phố và trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị (trừ văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước).

Quy chế cũng quy định công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Chánh Thanh tra thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cơ sở thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công khai tiến độ, kết quả giải quyết để Nhân dân biết, giám sát.

Định kỳ, Chủ tịch UBND thành phố họp với các Phó Chủ tịch UBND thành phố và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có liên quan để giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng.