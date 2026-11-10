TP. Hồ Chí Minh ban hành khung giá mới cho dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư - Ảnh minh họa: Quốc An.

Theo Quyết định mới (có hiệu lực từ ngày 25/11/2026), khung giá dịch vụ quản lý vận hành được tính trên mỗi mét vuông diện tích sử dụng căn hộ mỗi tháng, phân theo khu vực và loại hình chung cư.

Tại các phường, xã thuộc TP. Hồ Chí Minh, chung cư có thang máy áp dụng khung giá từ 1.800 đồng đến 13.700 đồng/m2/tháng. Với chung cư không có thang máy, mức giá dao động từ 600 đồng đến 8.800 đồng/m2/tháng. Riêng tại Đặc khu Côn Đảo, khung giá cao hơn, từ 3.200 đồng đến 24.700 đồng/m2/tháng đối với chung cư có thang máy và 1.100 đồng đến 15.800 đồng/m2/tháng đối với chung cư không có thang máy.

Các mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và không tính các khoản như bảo hiểm cháy, nổ; kinh phí bảo trì; phí trông giữ xe; chi phí nhiên liệu, năng lượng, nước sinh hoạt; dịch vụ truyền hình, thông tin liên lạc; thù lao Ban quản trị và những dịch vụ phục vụ riêng cho chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.

Ngoài ra, khung giá mới được sử dụng để thu kinh phí quản lý vận hành đối với nhà chung cư thuộc tài sản công. Với chung cư không thuộc tài sản công, đây là cơ sở để các bên tham khảo khi thỏa thuận giá dịch vụ hoặc giải quyết tranh chấp về mức phí giữa đơn vị quản lý vận hành với chủ sở hữu, người sử dụng. Trường hợp đơn vị quản lý vận hành và cư dân chưa thống nhất được giá dịch vụ, đơn vị quản lý được tạm thu theo mức đang áp dụng của năm liền kề trước đó hoặc một mức khác, nhưng không vượt khung giá quy định. Việc tạm thu được thực hiện cho đến khi các bên đạt được thỏa thuận.

Đối với hợp đồng quản lý vận hành đã ký trước ngày quyết định có hiệu lực và vẫn còn thời hạn, mức giá đã được các bên thỏa thuận hoặc Hội nghị nhà chung cư thông qua tiếp tục được thực hiện đến hết hợp đồng, trừ trường hợp các bên thống nhất sửa đổi hoặc pháp luật có quy định khác. Với hợp đồng ký mới, gia hạn hoặc sửa đổi nội dung về giá kể từ ngày 25/11, các bên phải xác định giá theo Luật Nhà ở năm 2023, Nghị định 95/2024/NĐ-CP, quyết định mới của UBND TP. Hồ Chí Minh và các quy định pháp luật liên quan.

Việc ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư mới này được kỳ vọng sẽ tạo ra sự minh bạch và công bằng hơn trong việc quản lý và sử dụng nhà chung cư tại TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, nó cũng giúp giải quyết các tranh chấp về giá dịch vụ giữa các bên liên quan, góp phần nâng cao chất lượng quản lý và vận hành nhà chung cư trên địa bàn Thành phố.

Việc ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư mới này được kỳ vọng sẽ tạo ra sự minh bạch và công bằng hơn trong việc quản lý và sử dụng nhà chung cư tại TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, nó cũng giúp giải quyết các tranh chấp về giá dịch vụ giữa các bên liên quan, góp phần nâng cao chất lượng quản lý và vận hành nhà chung cư trên địa bàn Thành phố.