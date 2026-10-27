TP. Hồ Chí Minh: Ban hành Bộ tiêu chí mới lựa chọn chủ đầu tư cụm công nghiệp

Cụm Công nghiệp Tân Thành (trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ) nay là TP. Hồ Chí Minh, hiện đã đi vào hoạt động. Ảnh: Quang Phương

Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (HTKT) cụm công nghiệp (UBND TP. Hồ Chí Minh) vừa ban hành Quyết định số 7107/QĐ-HĐCCN về ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Bộ tiêu chí mới thiết lập thang điểm toàn diện 100 điểm, được chia thành 4 nhóm tiêu chí: Phương án đầu tư xây dựng hạ tầng (15 điểm); Phương án quản lý, bảo vệ môi trường (15 điểm); Năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư (30 điểm); và Phương án tài chính cùng hiệu quả xã hội (40 điểm).

Tại nhóm Phương án đầu tư hạ tầng kỹ thuật (tối đa 15 điểm), những chủ đầu tư xây dựng được phương án cụm công nghiệp chuyên ngành, tuần hoàn, sinh thái và giảm thiểu phát thải carbon sẽ được chấm điểm tối đa. Định hướng này nhằm thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, chip bán dẫn, công nghệ thông tin và công nghiệp xanh phù hợp với xu thế toàn cầu.

TP. Hồ Chí Minh sẽ thực hiện lựa chọn chủ đầu tư cụm công nghiệp theo 4 nhóm tiêu chí với tổng điểm số 100 điểm. Trong ảnh, một cụm công nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Phương

Trong 15 điểm của nhóm tiêu chí “Phương án quản lý, bảo vệ môi trường”, có đến 9 điểm được dùng để chấm giải pháp thúc đẩy phát triển cụm công nghiệp xanh. Các nhà đầu tư đưa ra giải pháp tự đáp ứng trên 40% điện năng tiêu thụ từ nguồn năng lượng mặt trời áp mái sẽ giành trọn 5 điểm. Song song đó, việc tái sử dụng trên 40% lượng nước thải cũng mang lại tối đa 4 điểm.

Bộ tiêu chí cũng quy định các nội dung hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp nằm xen cài trong khu dân cư buộc phải di dời. Đối với năng lực của nhà đầu tư (tối đa 30 điểm), doanh nghiệp nào cam kết bố trí trên 50% diện tích đất công nghiệp cho các đối tượng di dời sẽ đạt điểm tối đa 10 điểm. Ngược lại, nếu tỷ lệ cam kết này dưới 20%, hồ sơ của nhà đầu tư sẽ bị loại.

Tại nhóm tiêu chí Phương án tài chính (tối đa 40 điểm), tiêu chí giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp di dời chiếm điểm số lớn: 15 điểm. Nhà đầu tư cam kết ưu đãi giảm trên 30% giá thuê so với đề xuất ban đầu sẽ được 15 điểm. Thành phố cũng chấm tối đa 10 điểm cho các dự án bảo đảm đầy đủ thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế và nhà ở xã hội cho người lao động, giúp công nhân yên tâm "an cư lạc nghiệp".

Nhằm loại bỏ tình trạng dự án "treo" hoặc chủ đầu tư kém năng lực, Bộ tiêu chí đưa ra các bộ quy tắc sàng lọc khắt khe. Ở tiêu chí vốn chủ sở hữu (tối đa 10 điểm), doanh nghiệp phải chứng minh được nguồn vốn chủ sở hữu dành riêng cho dự án lớn hơn 1,5 lần tổng mức đầu tư mới đạt điểm tuyệt đối.

Bên cạnh đó, tiến độ thực hiện dự án cũng là một thước đo quan trọng. Dự án có lộ trình từ lúc giải phóng mặt bằng, thi công đến khi vận hành dưới 24 tháng sẽ nhận 5 điểm; trong khi các dự án kéo dài trên 36 tháng chỉ nhận được 1 điểm.