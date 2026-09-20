TP. Hồ Chí Minh: Bám hiện trường quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A

Tại Công viên Lê Thị Riêng, các lực lượng tiếp tục triển khai tìm kiếm, đào mở rộng và bóc tách đất tại những khu vực có dấu hiệu nghi vấn. Những ngày gần đây, mưa rào và giông khiến nền đất ẩm, việc đào, bóc tách và vận chuyển đất gặp thêm khó khăn. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì tại từng vị trí tìm kiếm, thực hiện công việc thận trọng, tỉ mỉ.

Tại những vị trí nghi vấn, máy móc được sử dụng để đào, mở rộng phạm vi tìm kiếm; khi xuất hiện dấu hiệu liên quan đến hài cốt hoặc di vật, lực lượng làm nhiệm vụ chuyển sang đào thủ công để bảo đảm việc thu gom, ghi nhận được thực hiện đầy đủ.

Từng vị trí, tầng đất, dấu vết và di vật phát hiện tại hiện trường đều được ghi nhận, bảo quản, làm cơ sở phục vụ nghiên cứu, đối chiếu và xác định danh tính liệt sĩ.

Từ ngày 23/6 - 19/9, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 663 bộ hài cốt liệt sĩ

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai từ ngày 23/6. Đến hết ngày 19/9, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 663 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 298 bộ có di vật.

Trong tổng số 663 bộ hài cốt liệt sĩ, có 630 bộ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Kết quả này được ghi nhận sau nhiều tháng lực lượng làm nhiệm vụ liên tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, lần lượt kiểm tra các khu vực được xác định có khả năng liên quan đến những vị trí chôn cất trước đây.

Đặc biệt, tại các khu vực có lớp đất san lấp dày hoặc địa hình đã có nhiều thay đổi, việc tìm kiếm đòi hỏi lực lượng làm nhiệm vụ phải kiên trì đào mở rộng, kiểm tra từng lớp đất và đối chiếu với các dấu vết thu thập được trong quá trình khảo sát.

Các Đội K tiếp tục đào mở rộng, thăm dò tại những khu vực liên quan

Những ngày cuối tuần, các Đội K tiếp tục đào mở rộng, thăm dò tại những khu vực liên quan, đồng thời rà soát các vị trí có dấu hiệu nghi vấn để tiếp tục tìm kiếm. Công việc được triển khai theo từng khu vực, bảo đảm vừa mở rộng phạm vi tìm kiếm, vừa kiểm tra kỹ những vị trí đã phát hiện dấu hiệu liên quan.

Bên cạnh việc quy tập, lực lượng làm nhiệm vụ đặc biệt chú trọng công tác ghi nhận hiện trường. Vị trí phát hiện, tầng chôn, tình trạng hài cốt, di vật và các dấu vết liên quan đều được ghi chép, phân loại, bảo quản. Đây là nguồn tư liệu quan trọng phục vụ quá trình nghiên cứu, đối chiếu với hồ sơ, tư liệu lịch sử và thông tin từ nhân chứng, thân nhân liệt sĩ.

Việc tiếp tục tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng vì vậy được triển khai song song với quá trình thu thập, hệ thống hóa thông tin phục vụ xác định danh tính

Qua kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại hiện trường, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hai nhiệm vụ có quan hệ chặt chẽ. Tìm kiếm, quy tập mới là bước đầu; mục tiêu quan trọng tiếp theo là xác định danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình và đồng đội.

Việc tiếp tục tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng vì vậy được triển khai song song với quá trình thu thập, hệ thống hóa thông tin phục vụ xác định danh tính. Mỗi bộ hài cốt, mỗi di vật và dấu vết được phát hiện tại hiện trường không chỉ có ý nghĩa đối với công tác quy tập mà còn góp phần bổ sung dữ liệu cho quá trình tìm lại thông tin về từng liệt sĩ.

Trong thời gian tới, các lực lượng tiếp tục bám hiện trường, rà soát những khu vực còn nghi vấn, đồng thời duy trì việc ghi nhận, bảo quản hài cốt và di vật theo từng vị trí.