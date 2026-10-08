TP. Hồ Chí Minh: 6 nhóm giải pháp công nghệ trọng điểm hướng tới chính quyền số

Trạm Công dân số tại khu dân cư Đảo Kim Cương

Theo đó, tại Văn bản số 9342/UBND-VX ngày 6/10 của UBND TP. Hồ Chí Minh về ban hành về triển khai áp dụng một số giải pháp trong thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp cùng các đơn vị Thuế thành phố, Công an thành phố, Sở Tư pháp trong tháng 10/2026 phải xây dựng quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đất đai – thuế trên môi trường điện tử. Quy trình mới phải xác định rõ trách nhiệm, thời hạn và kết quả xử lý của từng đơn vị.

Hiệu quả của giải pháp này sẽ được đo lường cụ thể bằng tỷ lệ hồ sơ đúng hạn, khả năng tái sử dụng dữ liệu dân cư và mức độ giảm thiểu việc yêu cầu người dân bổ sung giấy tờ.

Bên cạnh đó, nhằm đa dạng hóa phương thức tiếp cận dịch vụ công, Công an thành phố được giao chủ trì triển khai hệ thống Kiosk thông minh kết hợp với mô hình Trạm Công dân số. Hệ thống này sẽ kết nối trực tiếp với ứng dụng VNeID, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của thành phố và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác. Việc triển khai được yêu cầu thực hiện trong quý IV năm 2026, bảo đảm vận hành đồng bộ trong tổng thể kiến trúc các nền tảng số sẵn có mà không phát sinh hệ thống dữ liệu độc lập.

Đáng chú ý, công tác phục vụ trực tiếp tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ được hiện đại hóa toàn diện thông qua giải pháp tự động hóa việc lấy số, đặt lịch và điều phối phục vụ. Chủ tịch UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố cùng UBND các cấp xã, phường, đặc khu khai thác các dữ liệu phát sinh theo thời gian thực để dự báo thời điểm giao dịch cao điểm, nhận diện nhóm thủ tục có nhu cầu lớn.

Từ đó, các đơn vị có cơ sở khoa học để bố trí quầy dịch vụ và nhân lực phù hợp, giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi của người dân, hoàn thành trong tháng 10/2026.

Người dân trải nghiệm đo huyết áp, phân tích chỉ số sức khỏe tại Trạm Công dân số

Bên cạnh đó, trong tháng 10, TP. Hồ Chí Minh sẽ xây dựng và hoàn thiện nền tảng dùng chung của Cổng thông tin điện tử thành phố cùng các trang thành phần theo mô hình "một nguồn thông tin - nhiều kênh cung cấp". Hệ thống này tích hợp cơ chế đồng bộ tự động hoặc bán tự động, đảm bảo mọi thông tin chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo thành phố phải được đăng tải xuyên suốt chỉ trong vòng 24 giờ.

Đặc biệt, để tối ưu hóa trải nghiệm số, trong tháng 11/2026 Trung tâm Chuyển đổi số thành phố sẽ phải hoàn thành thực hiện nâng cấp toàn diện App Công dân số thành phố trở thành đầu mối tương tác số thống nhất và duy nhất giữa chính quyền với người dân. Ứng dụng sẽ tập trung các chức năng có liên quan trực tiếp đến quá trình người dân tương tác và sử dụng dịch vụ của cơ quan nhà nước, hạn chế tình trạng mỗi nhu cầu phải sử dụng một ứng dụng hoặc một kênh riêng.

App Công dân số thành phố cũng sẽ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động tiếp nhận, phân loại và xử lý các phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Song song đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Trung tâm CĐS thành phố trong quý IV/2026 phải hoàn thiện Trung tâm thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành (IOC) của thành phố nhằm chuyển đổi từ phương thức quản lý dựa trên báo cáo giấy truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu số. Công nghệ AI sẽ từng bước được ứng dụng tại IOC để nhận diện các dấu hiệu bất thường, phân tích xu hướng biến động các chỉ tiêu, từ đó đưa ra dự báo và gợi ý những vấn đề cần tập trung xử lý.