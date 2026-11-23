“Siêu đô thị” lấy con người làm trung tâm

Xuyên suốt 40 năm Đổi mới, Đảng bộ và Chính quyền TP HCM luôn quán triệt sâu sắc quan điểm: phát triển kinh tế không phải là mục đích tự thân, mà mọi thành quả tăng trưởng cuối cùng phải quay trở lại phục vụ con người, nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của nhân dân. Phẩm chất “năng động, sáng tạo, cởi mở, nghĩa tình” của người dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP HCM đã trở thành nguồn lực nội sinh to lớn, bồi đắp nên sức mạnh mềm độc đáo của đô thị phương Nam.

Đại diện các tầng lớp nhân dân tham gia hợp luyện chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào năm 2025. Ảnh: H.Phúc

Khi phẩm chất năng động, sáng tạo, nghĩa tình của người dân thành phố được cộng hưởng với tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đã giúp TP HCM trở thành "trái tim" của cả nước trong các cuộc vận động và phong trào thi đua được Trung ương và thành phố phát động.

Theo bà Phạm Phương Thảo, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM, những nét đặc thù về những phẩm chất con người Sài Gòn - TP HCM được kiểm chứng qua thời gian và thử thách. “Phẩm chất năng động, sáng tạo được thể hiện trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, khoa học công nghệ, trong giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội… Người dân TP HCM không chấp nhận những rào cản, trì trệ, đã tìm cách “xé rào”, “bung ra”, “tự cứu mình” trong “đêm trước đổi mới” để có những đề xuất cho việc hình thành đường lối Đổi mới từ thực tiễn sinh động của thành phố”, bà Thảo nhận định.

Chính từ “cái nôi” bản sắc nghĩa tình đặc trưng của TP HCM được cụ thể hóa bằng những chương trình xã hội mang tính nhân văn sâu sắc, khơi nguồn từ thực tiễn TP HCM rồi lan tỏa ra cả nước, như: Chương trình “Xóa đói giảm nghèo” khởi xướng từ năm 1992, phong trào xây dựng “Nhà tình nghĩa”, “Nhà tình thương”, đến cuộc vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm.

Một đoạn kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè nhìn từ trên cao. Ảnh: ĐĐK

Hơn hai thập niên qua, hàng trăm nghìn hộ dân thành phố đã tự nguyện hiến trên 5,4 triệu m² đất trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng để chỉnh trang đô thị. Điển hình, sự hồi sinh của "dòng kênh đen" Nhiêu Lộc - Thị Nghè sau gần 20 năm kiên trì cải tạo, di dời hơn 7.000 hộ dân ven kênh, là minh chính sống động cho quyết tâm nâng cao chất lượng đời sống cư dân.

Nói về nỗ lực của TP HCM trong thực hiện các phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân thành phố, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhấn mạnh, các phong trào đã được cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện. Nhờ đó, đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực, từng bước gắn với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Dẫn chứng trong phong trào "dân vận khéo" của TP HCM năm 2026, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khẳng định: "Nhiều mô hình đã phát huy vai trò chủ thể của các tầng lớp nhân dân, huy động được nhiều nguồn lực xã hội và góp phần giải quyết những vấn đề cụ thể ở cơ sở. Đáng chú ý, trong vận động nhân dân hiến đất mở đường, mở rộng hẻm để thực hiện các công trình phúc lợi dân sinh, nhận được sự đồng thuận của trên 5.000 hộ dân, với tổng diện tích đất tự nguyện hiến hơn 230.000 m2, trị giá ước tính hơn 316 tỷ đồng".

TP HCM thường xuyên biểu dương các tầng lớp nhân dân có đóng góp cho sự phát triển của thành phố trong những năm qua. Ảnh: T.Luân

Cũng theo lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, các cuộc vận động, phong trào thi đua tại TP HCM gắn với việc đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới và xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại từng cơ sở, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Công tác này chú trọng vào các mục tiêu: Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân; nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin; lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo đánh giá cho sự phát triển của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với phát triển các ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo (điện ảnh, âm nhạc, thiết kế, kiến trúc) đang biến di sản văn hóa đa tầng thành động lực phát triển mới. Hệ thống y tế cộng đồng chuyên sâu, giáo dục hiện đại gắn với học tập suốt đời đang từng bước bảo đảm công bằng xã hội, giúp mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả của Đổi mới.

Tổ chức siêu đô thị đa cực, thông minh

Bước ngoặt lịch sử diễn ra vào giữa năm 2025, khi thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, TP HCM hợp nhất không gian phát triển với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, tạo nên một siêu đô thị tích hợp có diện tích hơn 6.772 km² và dân số trên 14 triệu người.

Một góc khu vực trung tâm Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện nay đã được sáp nhập vào TPHCM. Ảnh: ĐĐK

Việc mở rộng địa giới hành chính gắn với cuộc tái cấu trúc toàn diện không gian kinh tế - xã hội, tích hợp ba thế mạnh hàng đầu: trung tâm tài chính - dịch vụ (TP HCM cũ), thủ phủ công nghiệp - chuỗi cung ứng (khu vực Bình Dương cũ) và cửa ngõ cảng biển - logistics - kinh tế biển (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Quy hoạch tổng thể TP HCM tầm nhìn 100 năm theo Quyết định số 7308/QĐ-UBND ngày 31/10/2026 của UBND TP Thành phố đã xác lập cấu trúc phát triển “5 cực động lực - 5 hệ liên kết chiến lược - 10 vùng quản trị”. Mô hình chính quyền đô thị thông minh dựa trên dữ liệu dùng chung (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) đang giúp tối ưu hóa quản lý giao thông, giám sát môi trường và phục vụ dịch vụ công trực tuyến cho người dân. Các tuyến đường sắt đô thị (Metro), vành đai cao tốc và đô thị nén TOD đang từng bước giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn hạ tầng, nâng cao sức chống chịu trước biến đổi khí hậu.

Ông Nguyễn Văn Được – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM. Ảnh: ĐĐK

Việc hợp nhất đã tạo cho TP HCM một không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn, tiềm lực và lợi thế liên kết vùng vượt trội. Ông Nguyễn Văn Được – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM đánh giá, cùng với các cơ chế, chính sách đặc thù và Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 01/10/2026, TP HCM có thêm công cụ pháp lý quan trọng để tái cấu trúc không gian kinh tế, phân bổ nguồn lực và tạo động lực phát triển dài hạn. Trên cơ sở đó, ông Nguyễn Văn Được cho biết, hiện nay TP HCM đang tập trung tháo gỡ ba nhóm điểm nghẽn lớn.

Một là, điểm nghẽn về thể chế và thủ tục đầu tư. Thành phố đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ và rút ngắn thời gian giải quyết công việc. Quan điểm rất rõ: việc đã xác định rõ thẩm quyền, đủ điều kiện pháp lý thì phải giải quyết ngay; không để sự chậm trễ trong quy trình nội bộ làm mất cơ hội đầu tư và phát triển.

Hai là, điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai và giải phóng mặt bằng. Thành phố tập trung đồng bộ hóa quy hoạch với kế hoạch đầu tư, vận dụng cơ chế tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án độc lập để đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm. Năm 2026, thành phố bố trí 66,3 nghìn tỷ đồng cho công tác bồi thường của 152 dự án, tính đến tháng 11/2026 đã giải ngân 88,31%. Việc triển khai phải bảo đảm hài hòa lợi ích, quyền và sinh kế chính đáng, lâu dài của người dân.

Ba là, điểm nghẽn về huy động và phân bổ nguồn lực. Thành phố khai thác hiệu quả quỹ đất theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), đẩy mạnh hợp tác công tư, thu hút vốn đầu tư xã hội vào hạ tầng chiến lược, kinh tế số, kinh tế xanh và Trung tâm Tài chính quốc tế.

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên (TPHCM) là tuyến đường sắt trên cao đầu tiên của TPHCM được vận hành từ cuối năm 2024. Ảnh: ĐĐK

Đến tháng 11/2026, TP HCM đã tháo gỡ được 821 dự án tồn đọng, chiếm 61% tổng số dự án (445 dự án đã có hướng chỉ đạo, 72 dự án đang giải quyết trên tổng số là 1.338 dự án). Thành phố cũng tiếp tục phân loại rõ từng dự án, từng vướng mắc, xác định cơ quan và người chịu trách nhiệm, tiến độ giải quyết cụ thể; kiên quyết không để nguồn lực xã hội tiếp tục bị đình trệ, lãng phí.

Theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, TP HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 là đô thị văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo, trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics, hội nhập quốc tế, năng động, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á.

Đến năm 2045, TPHCM là đô thị văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo; trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của châu Á, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, chất lượng cuộc sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Hướng đến 100 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (năm 2075), thành phố là đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới, tăng trưởng xanh, bền vững, chất lượng cuộc sống cao, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu.

Nối tiếp truyền thống tiên phong 40 năm qua, Thành phố mang tên Bác đang vững vàng vươn mình, đóng góp trọn vẹn sức mạnh cho một Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới.