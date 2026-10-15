TP. Hồ Chí Minh: 10 nhóm ngành ưu tiên phát triển theo mô hình kinh tế tuần hoàn

Sự khác biệt giữa mô hình kinh tế tuyến tính và kinh tế tuần hoàn là các con người khai thác tài nguyên, sản xuất và xử lý chất thải

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ra Quyết định số 6769/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch hành động thực hiện kinh tế tuần hoàn đến năm 2035 trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch được ban hành nhằm cụ thể hóa Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, hướng tới tối ưu hóa nguồn lực, bảo vệ môi trường và đóng góp vào cam kết giảm phát thải ròng bằng không (Net Zero) vào năm 2050 của Việt Nam. Trọng tâm là xây dựng, vận hành hiệu quả các mô hình giảm khai thác nguyên liệu, kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế chất thải và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

TP. Hồ Chí Minh xác định rõ 10 nhóm ngành, lĩnh vực được ưu tiên thực hiện từ nay đến năm 2035: Nông, lâm nghiệp và thủy sản: Tập trung trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản hướng tới giảm phát thải khí nhà kính. Khai thác triệt để vật liệu phụ phẩm, chất thải nông nghiệp; tăng khả năng hấp thụ, lưu trữ các-bon nhờ trồng rừng và quản lý gỗ bền vững.

Trong số 10 nhóm ngành, lĩnh vực thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn tại TP. Hồ Chí Minh, lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản được ưu tiên hàng đầu. Ảnh: Quang Phương

Năng lượng: Thu hồi năng lượng từ thiêu đốt chất thải hữu cơ và sản xuất điện từ rác thải rắn. Ưu tiên đầu tư năng lượng tái tạo (thủy điện, mặt trời, gió, thủy triều) cùng các nguồn năng lượng mới (hydrogen xanh, amoniac xanh).

Khai thác và chế biến khoáng sản: Xử lý triệt để, tái sử dụng tuần hoàn nước thải trong chu trình khép kín. Phân loại vật liệu dư thừa để thu hồi khoáng sản thứ cấp hoặc làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao.

Công nghiệp chế biến, chế tạo: Quản lý và tái chế bao bì thực phẩm, đồ uống cùng chất thải rắn, nước thải phát sinh. Phát triển dịch vụ sửa chữa, tân trang đồ gỗ, thiết bị điện tử; bắt buộc thu hồi nhiệt dư, tái sử dụng nước thải và phế liệu trong ngành luyện kim, dệt nhuộm.

Hóa chất: Kiểm soát bao gói thuốc bảo vệ thực vật, ưu tiên hóa chất tự nhiên, đẩy mạnh sản xuất phân bón hữu cơ từ chất thải. Quản lý nghiêm ngặt lốp cao su, pin mặt trời và thiết bị lưu trữ điện.

Lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải cũng được TP. Hồ Chí Minh ưu tiên thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn. Ảnh: Quang Phương

Xây dựng và giao thông vận tải: Khuyến khích tái sử dụng chất thải công nghiệp làm vật liệu xây dựng, san lấp; phát triển dịch vụ kéo dài tuổi thọ công trình, hạ tầng và phương tiện. Nghiên cứu, ứng dụng vật liệu xanh và tối ưu hóa tái chế phế thải từ công trình đô thị.

Dịch vụ và du lịch: Phát triển hệ thống phân phối, siêu thị bán lẻ sản phẩm xanh, gắn nhãn sinh thái. Ứng dụng mô hình du lịch tuần hoàn tại các khu di tích và điểm lưu trú.

Quản lý chất thải: Xử lý tuần hoàn chất thải rắn sinh hoạt, chất thải xây dựng, bùn thải, tro xỉ; thu gom và tái sử dụng nước thải đô thị, công nghiệp. Kiểm soát chặt chẽ khí mê-tan và CO2 từ sản xuất, chăn nuôi, tiêu thụ nhiên liệu.

Phát triển đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp tập trung: Chuyển dịch sang mô hình khu công nghiệp sinh thái, khu công nghệ cao phát thải ròng bằng không thông qua thúc đẩy cộng sinh công nghiệp giữa các doanh nghiệp.

Theo Kế hoạch, Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ vai trò chủ trì, đôn đốc, tổng hợp kết quả định kỳ hàng năm để báo cáo UBND thành phố. Sở Khoa học và Công nghệ phụ trách nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ thân thiện với môi trường, lập danh mục đặt hàng công nghệ tuần hoàn…