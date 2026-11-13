TP.HCM yêu cầu xử lý nghiêm việc lạm dụng thanh tra, kiểm tra để nhũng nhiễu doanh nghiệp

UBND TP.HCM yêu cầu hoạt động thanh tra, kiểm tra không gây phiền hà, nhũng nhiễu hoặc ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp. Ảnh minh họa.

UBND TP.HCM đã ban hành Công văn số 11057/UBND-TH về việc rà soát nhiệm vụ Chính phủ đang giao Thành phố trong triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2026 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2026.

Nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao là xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo hướng chấm dứt tình trạng chồng chéo, trùng lặp, kéo dài, không cần thiết. Bảo đảm nguyên tắc chỉ thanh tra, kiểm tra mỗi năm một lần đối với doanh nghiệp, trừ trường hợp có bằng chứng rõ ràng về việc doanh nghiệp vi phạm, đồng thời miễn kiểm tra thực tế đối với doanh nghiệp tuân thủ tốt quy định pháp luật.

Xử lý chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra

Xét đề nghị của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND TP.HCM giao các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu định kỳ hằng năm gửi kế hoạch kiểm tra chuyên đề của đơn vị đến Thanh tra Thành phố để xử lý chồng chéo, trùng lặp.

Các đơn vị tham mưu, phối hợp xử lý chồng chéo giữa hoạt động kiểm tra chuyên ngành với hoạt động thanh tra, đồng thời phối hợp xử lý trùng lặp với các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành khác. Trường hợp phối hợp với Thanh tra Thành phố nhưng không thống nhất được, giao Thanh tra Thành phố chủ trì tiến hành thanh tra.

Thanh tra Thành phố được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và quản lý nhà nước qua hệ thống thông tin dùng chung của Thành phố, hạn chế yêu cầu doanh nghiệp cung cấp nhiều lần cùng một loại hồ sơ, tài liệu.

Việc xây dựng, điều chỉnh kế hoạch thanh tra tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Thanh tra năm 2025 và các văn bản hướng dẫn. Khi phát sinh nguy cơ chồng chéo với hoạt động kiểm toán hoặc thanh tra của cơ quan khác, các đơn vị phải kịp thời trao đổi, thống nhất phương án xử lý trước khi triển khai.

Ưu tiên dữ liệu điện tử, thanh tra và kiểm tra từ xa

Thành phố yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, ưu tiên khai thác dữ liệu điện tử, thực hiện thanh tra, kiểm tra từ xa đối với nội dung đủ điều kiện nhằm giảm số lần làm việc trực tiếp với doanh nghiệp.

Đồng thời, tăng cường phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng phòng ngừa vi phạm. Từng bước áp dụng phương pháp quản lý rủi ro trong lựa chọn đối tượng thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực, đối tượng có dấu hiệu vi phạm, hạn chế thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật.

Thanh tra Thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân lạm dụng thanh tra, kiểm tra để gây phiền hà, nhũng nhiễu hoặc ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

Định kỳ hằng tháng, quý, năm, Thanh tra Thành phố tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện, bảo đảm số liệu phản ánh đúng thực tế, gửi Sở Tài chính để tổng hợp chung trong triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2026.

Sở Tài chính được giao làm đầu mối theo dõi, chủ động giám sát, đôn đốc thực hiện nghị quyết và các nhiệm vụ nêu trên. Hằng tháng, cập nhật tình hình, tiến độ thực hiện nhiệm vụ của Thanh tra Thành phố và các nội dung khác của Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 21/2/2026, Công văn số 5616/UBND-TH ngày 26/6/2026 theo quy định./.